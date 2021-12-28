尽快为视障人士铺好“互联网盲道”

你是否想象过，一个看不见的人，如何通过手机上网。据媒体报道，目前，我国有1700万视障人士。因为看不到手机屏幕，在使用电子产品的过程中，他们会面临刷脸难、支付难、验证难等诸多障碍。一些视障人士接受采访时表示，尽管会遇到一些障碍，但越来越多的应用软件开发者已经注意到他们。

把手机举到耳边，手指划过屏幕上一个个App。靠声音和读屏软件的辅助，定位屏幕上App的位置，轻点手指打开，一步步进入相应界面，继而点击听新闻、听音乐、购物等按钮……视障人士想要上网获取信息、享有服务，要付出比常人多得多的努力。然而，但凡有机会，他们中的很多人依然对此充满学习和探索热情，这种热情甚至超过常人。这是因为对他们而言，互联网是一扇通往新世界的大门，能帮助他们足不出户获取最新信息，使他们与社会的联系更加密切。

视障人士存在一定的视力障碍，但他们不是社会的“另类”，而是社会大家庭中的一员，理应平等享有社会资源。努力让互联网的便捷惠及包括视障人士在内的所有人，让任何人在任何情况下都能平等方便地理解、交互和利用信息，是社会公平正义的应有之义。由此而论，一些读屏软件因弹出广告而无法正常继续，一些App上重要按钮无法被视障人群找到，一些App登录验证时，需要拼图、选择图像或者刷脸，让视障人群无从下手……凡此种种不仅是研发设计上的考虑不周，而且是人文关怀上的欠缺温度，应尽快设法改进。

2020年，工信部和中国残联联合发布《关于推进信息无障碍的指导意见》；今年，中国人民银行印发《移动金融客户端应用软件无障碍服务建设方案》，国家有关部门从制度层面打通“互联网盲道”，让视障人士等重点人群享有“信息无障碍”的努力，值得点赞。

打通“互联网盲道”不能单兵作战，必须调动相关部门、专业机构、平台、企业等各方积极性，确保“互联网盲道”覆盖面更广、质量更高、使用更便捷。此外，还应警惕“互联网盲道”铺建一铺了之、流于形式。

以往一些地方的盲道等设施经常被占用，有的盲道中间竖着电线杆，有的是断头路，有的甚至通向危险的所在……只注重“有没有”的形式，忽视“好不好”的效果，本质上还是一种对视障人士的不友好、不重视。在“互联网盲道”建设中，建议国家层面从一开始就明确责任，让相关部门、平台、企业切实承担起铺设并管好、用好“互联网盲道”的社会责任。

中国的视障人士多达1700万人，平均不到100个人中就有一个视障人士，这是一个非常庞大的群体。相关平台、企业在软件开发、运营、管理中充分考虑广大视障人士的使用需求，服务好这个重点群体，本身也符合市场逻辑、经济规律。视障人士是我们中的一员，他们看不见这个世界的色彩，却能听懂这个世界的声音；他们看不清周围人的面庞，却能感知你我的温暖。我们应尽快为千万视障人士铺好“互联网盲道”，帮助他们打开互联网新“视”界，方便他们正常生活，努力消除信息鸿沟、弘扬现代文明、传递温暖之光。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）