孩子刷牙的九大疑惑 一次性说清楚

你知道婴幼儿应该从何时开始刷牙吗？孩子不适应牙膏的味道怎么办？孩子多大时应该看牙医？作为孩子爸妈，您一定有很多很多问号。别着急，针对家长们的9大疑惑，北京协和医院儿科医生“打包”交代给大家。

婴幼儿应该从何时开始刷牙？

包括《中国居民口腔健康指南》在内的各国相关指南均建议家长从婴幼儿首颗牙齿萌出时就开始为孩子刷牙。结合个人经验，建议家长在孩子第一颗牙完全长出来后，就可以开始为孩子刷牙。

行为发育规律告诉我们各种行为习惯都是在年龄越小的时候，越容易养成。1岁以上甚至2岁以上来就诊的孩子，当被医生嘱咐“每天刷牙、每半年到口腔科检查”时，不少家长会抱怨“孩子不让刷”，究其根源，首先是没有给孩子从婴儿期时养成刷牙的习惯，等自我意识、反抗能力增强了再开始建立刷牙的习惯可就费劲了。另外，等孩子稍大一些，也不能因为孩子一哭闹家长就放弃妥协不刷了。良好的习惯也需要坚持，饭不可一日不吃，牙也不可一日不刷。

用什么工具给孩子刷牙？

孩子1岁前，以吃奶和进食糊状辅食为主，刷牙可以使用硅胶指套刷或牙刷。1岁后，孩子吃到精加工类碳水化合物(如麦圈、爆米花、饼干等)的机会增多，由于这类食物更容易黏附在牙齿上，因此需要使用适合儿童口腔大小的牙刷。需要注意的是，牙刷刷毛不可过硬，过硬的刷毛不容易清洁牙齿和牙龈间的缝隙，但也不是越软越好。刷毛不分排的牙刷，如洗脸刷一般柔软，刷力不够，所以不能有效清洁牙齿。

家长们如难以判断孩子的牙刷是否合适，可以请儿童口腔医生协助辨别。

刷牙时孩子咬牙刷怎么办？

小月龄的婴幼儿可以使用材质为硬塑料的儿童刷牙辅助指套来帮助刷牙。

什么情况下使用牙线？

每个孩子的牙齿间隙大小不同。相邻牙齿接触紧密的孩子，建议从婴儿时期就开始使用牙线，帮助清除牙刷难以清洁的区域，例如牙缝间。

小宝宝能使用含氟牙膏吗？

氟的防龋机制主要为抑菌、抗酸、促矿化。

英国国家医疗服务体系和美国儿童口腔学会对儿童早期龋齿的预防政策中规定，含氟牙膏每次用量为：3岁以下一抹（米粒大），3-6岁豌豆大，且牙膏的含氟浓度不低于1000ppm。3岁以下的孩子不会像大人一样留着牙膏和口水不吞咽，所以要控制牙膏用量；3岁以上的孩子可以听懂些指令，但还是免不了刷牙时牙膏刺激到唾液腺，口水一旦多了就容易连着牙膏吞咽，因此参照上述用量能够避免因吞咽牙膏导致的氟摄入过量。

不适应牙膏的味道怎么办？

很多2岁以下的小朋友接受不了牙膏轻微刺激性口味，嫌“辣”，所以要强调依靠机械动作清洁牙齿。2岁以上的小朋友能适应牙膏的味道，需要使用含氟牙膏刷牙。家长可以引导孩子由少到多、逐渐尝试。例如孩子第一次用时只用一丁点（不到小米粒大小），等孩子适应了牙膏味道后再逐渐加量到米粒大。

多大的孩子开始看牙医？

美国儿童口腔学会建议，孩子接受首次牙科检查的年龄是第1颗牙齿萌出后的6个月内，最晚不超过1岁。之后应每6个月常规检查一次，接受专业的涂氟治疗。对于特别容易患龋的孩子，儿童口腔科专家建议3个月做一次口腔检查。

何时必须戒夜奶？

大多数孩子1岁时已长出8颗切牙（门牙），1岁到1岁半之间再出4颗磨牙（槽牙），此时更需要加大保护牙齿的“火力”。美国儿童口腔学会建议，对于12-18个月大的孩子，停止夜间喂奶和奶睡。母乳喂养超过12个月的孩子，会增加产生龋齿的风险，夜间母乳喂养或喝奶频繁的孩子，产生龋齿的风险更大。

孩子多大能自己刷牙？

有人认为孩子3岁时就可以开始自己刷牙，这种说法并不准确。由于每个孩子的大脑成熟度、精细运动发育程度不同，所以在“孩子到底多大能自己刷牙”这个问题上，不能一刀切。所以我们建议学龄前儿童由父母帮助刷牙；上小学后、精细动作发育好的儿童，可以在家长的监督下自己刷牙，父母通过检查孩子的刷牙效果和帮助孩子使用牙线，协助孩子深层清洁牙齿。

文/王晨 （北京协和医院）