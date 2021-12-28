“小土豆”成“金疙瘩”

深秋时节，内蒙古自治区商都县一派繁忙收获景象。

坐在刚刚翻出土的马铃薯堆旁，喇嘛板村种植户范美玲，迫不及待打了个电话：“今年亩产4吨多，我想现在就预订明年的种子！”

接电话的人，远在几千里外的山东乐陵，名叫梁希森。

他是谁？他的种子有啥特点？

“堂堂一个农业大国，吃个土豆子咋还要进口”

“快来尝尝，保准你之前没喝过。”

步入梁希森位于乐陵梁锥新村的家中，记者刚一落座，他就端上一杯淡紫色的“饮料”，味道香甜可口。他语气自豪地告诉记者：“这是我们用‘希森8号’榨成的马铃薯生汁，没有一点儿添加剂。”

少为人知的是，这位一谈起“小土豆”就“来劲儿”的山东大汉，曾经也是名噪一时的房地产大亨。

因家境贫寒，梁希森小学没毕业便开始闯荡社会，打过铁，卖过馒头，改革开放后还开过毛巾厂、建材厂。上世纪90年代，他带着自己的施工队来到北京，尝试承包建筑工程。1999年，他正式进入房地产界。

“梁大老板不干房地产了，要改种小土豆了！”2001年，一则消息在梁锥新村疯传。

事情说来偶然。

梁希森的小女儿很喜欢吃炸薯条，他便常带她去洋快餐店。看女儿吃得格外过瘾，一次，他忍不住问服务员：“这薯条这么好吃，是用哪的土豆做的？我也去买点，回家试着做做。”没成想，服务员的回答令他哑口无言——

“我们用的都是进口薯种，不对外销售，市场卖的国产薯种品质不够，你买回家也炸不成薯条。”

“堂堂一个农业大国，吃个土豆子咋还要进口？”梁希森心里很不舒服，回家后仔细查阅资料发现：中国土豆种植面积虽然排名世界第一，但因为没有好的脱毒种薯，平均亩产不到一吨，还不及发达国家的三分之一。

“马铃薯为什么要脱毒？”记者不禁问道。

“当初我也是听人讲才知道，马铃薯在生长过程中会受到多种病毒侵染，产生枯叶病等，这些病毒会破坏马铃薯叶片，进而导致低产。”梁希森耐心解释说，中国农民习惯用自产马铃薯作种，再种再收，病毒导致种薯一代代退化，因此产量和品质都难以提高。

既然脱毒种薯如此关键，怎么会没人搞呢？原来，脱毒种薯的选育、扩繁投资大、周期长、见效慢，在当时是许多现代农业企业不敢涉足的“雷区”。

“中国搞房地产的人很多，不缺我一个！”梁希森坦言，自己是农民出身，也打心眼里喜欢农业，最想干的还是农业上的事儿。

2001年，他暗下决心：“要从育种做起，培育咱们国家自己的土豆良种！”

“马铃薯育种就像一场漫长而艰辛的‘拉力赛’”

“马铃薯育种就像一场漫长的‘拉力赛’，始终有意想不到的挑战。”回忆这二十年，梁希森感慨万千。

2001年10月，“无知无畏”的他招了6名刚毕业的大学生，搞起了脱毒种薯“研发”。然而，两年时间里，脱毒苗一拨接着一拨的失败，600多万元投资全打了水漂。

这次挫折让梁希森意识到：育种这事，离不开专家指导。百般打听，他找到曾在北大荒培育出“克新”系列抗旱薯种的著名马铃薯育种专家孙慧生教授。

“不是我给你泼凉水，马铃薯育种可不像搞房地产那样能赚钱，弄不好会把老本赔进去的！”与马铃薯打了半辈子交道的孙慧生深知育种的艰辛。她告诉梁希森，自己能培育出一个“克新”已算幸运的，很多专家搞了一辈子都没育出一个好品种。

“孙教授，有困难咱不怕。”梁希森说，“发达国家能搞好的事，中国为啥搞不好？以前搞不好是咱没有条件，现在有条件了，不可能搞不好！”78岁高龄的孙慧生，被梁希森的诚意打动，答应出山。

2005年，梁希森成立了希森集团，投入近10亿元，在乐陵和北京延庆区建起两个现代化马铃薯育种基地。他还从世界各地购买引进马铃薯优质种质资源，建成国内数一数二的马铃薯种质资源库。

硬件和资源备齐后，梁希森便与孙慧生的研究团队一道，全身心投入马铃薯育种工作。他们选择优质的父本、母本植株进行人工授粉，等结出圣女果大小的实生果，再小心翼翼用牙签拨出多达几百粒的实生籽，对它们进行催芽、育苗。第二年春暖花开，带上杂交结出的马铃薯，他们到商都县进行大田栽植、选种。

梁希森说，“可能老天爷被我们的诚心感动了，在一个杂交组合里，我们发现了黄、红、紫3种颜色优质品种，我跟孙教授兴奋得睡不着觉！”

正当梁希森准备大展拳脚之际，至暗时刻悄然降临。2010年秋，刚进入收获季节，连续20余天的雨雪天气，令商都县10多万亩马铃薯种薯一半烂在了地里，造成损失2亿多元。

静立在雪地中，梁希森禁不住泪流满面：“想干点好事为啥这么难？”

这事之后，许多人感觉，梁希森可能垮了，失败了，再也站不起来了。

由于欠债，他被限制乘坐高铁、飞机。他就自己开车，辗转全国各地项目现场，想尽一切办法筹措资金。“倾家荡产不怕，千难万险不怕，只要倒不下、死不了，我的马铃薯育种就一天也不能停。”这位鲁北汉子咬紧牙关，坚持着。

历尽磨难，终见曙光。

2011年，梁希森终于推出第一个具有自主知识产权的新品种“希森3号”。此后，“希森4号”“希森5号”“希森6号”等系列品种相继问世。截至目前，已有11个新品种，通过品种审定和国家注册登记，且品质和产量均超过引进品种。

“靠着‘金蛋蛋’挣钱，日子越来越有奔头”

目前，梁希森的育种事业后劲十足。

2017年，希森集团开始承担山东省良种工程——马铃薯耐盐碱育种项目，在东营市设立研究基地，开展耐盐碱马铃薯品种选育及配套栽培技术研究。

“如果说常规育种是‘优中选优’，那么在盐碱地里育种就像是‘矮子里拔高个儿’。”集团核心技术研究员崔长磊感叹：“马铃薯喜酸厌碱，在盐碱地种植没有任何先例，试验也缺乏育种材料。”

崔长磊至今清楚记得第一次在东营育种时的情景，“植株叶片特别小，有些根本没出苗，试种结果相当惨淡，看不到丁点儿希望。”

是坚持还是放弃？“这是育种企业应该承担的责任，也是国家给咱们的任务，更是未来的发展方向，不行也得行！”梁希森的话稳住了团队的心。为确保试验顺利推进，他们跑过国内外不少育种企业与科研院所，最终从20多家单位征集到育种材料6000余份。

功夫不负有心人。经过3年试验研究，团队在中度盐碱地筛选出耐中度盐碱材料26份；在中高度盐碱地，马铃薯和碱蓬间套立体多元化栽培技术研究也初见成效。

皮肤白净的崔长磊，已被海风烈日磨炼成了黝黑汉子。“看着从盐碱地中刨出的‘金疙瘩’，我们非常欣慰，也感受到坚守的幸福。”

近年来，梁希森探索实践“企业+合作社+农户”的订单种植模式，带动不少农民致富。

“像商都县气候干燥、降雨偏少，这样的气候条件，对于马铃薯育种绝对称得上是块‘风水宝地’。”梁希森介绍，2020年，企业在商都县喇嘛板村新建马铃薯原原种繁育基地，每年仅土地流转一项，就让当地农户年均收入增长1000多元。

集团还在村内租赁钢架温室大棚484座，交由农业专业合作社管理，并与农户签订合作繁育协议。

“我每年从5月中旬开始育苗，9月初就开始卖钱了，一年也就忙活100多天。”村民范美玲说，大棚育苗有专业技术人员负责全程指导，比在外面打工轻松多，收入也稳定，每个大棚最差也能收入1万多元。

“这两年，我们帮儿子在县城里买上了楼房，小孙女也出生几个月了，靠着‘金疙瘩’挣钱，日子越来越有奔头。”说到未来的生活，范美玲希望满怀。

希森马铃薯，也影响着全球马铃薯种植版图。

“中亚和非洲地区国家马铃薯种植面积大，但缺少合适新品种，产量一直偏低。”梁希森说，响应“一带一路”倡议，集团已与埃及、哈萨克斯坦等国家开展广泛交流合作，将“希森”系列马铃薯新品种推广到部分“一带一路”沿线国家，使脱毒种薯利用率在原基础上提升三至五成。

“农业的事就要咱农民来做，土豆育种关系到‘中国饭碗’，如果能把它做好，那我这一辈子就活得很有意义。”梁希森说。