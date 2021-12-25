图为西安明城墙上演光影秀。 张一辰 摄

中新网西安12月24日电 题：西安“疫”线十二时辰：凛冬虽至 暖春不远

中新网记者 张一辰

冬日的阳光穿过雾气照在大地，让冰冷的空气中暂时有了一些暖意，按下“暂停键”的城市不复往日喧嚣之景，但在西安的街头巷尾、小区楼院一场没有“中场休息”的“防疫战”依旧如常。

日升

“医院的微信工作群里，不断响起集结号。”西安中医脑病医院主管护师白琳一早就开始了“疫”线工作，作为参与过援鄂、疫苗接种工作的医护人员，社区、学校、街道等多个核酸采集点是她近日的“主战场”。

西安官方通报，23日0时至24时，西安市新增本土确诊病例49例，均已转运到定点医院隔离治疗。该市24日起新增中风险地区41个。

“谢谢你的安慰。”一次上门采集时，白琳遇到了一位“同行”。白琳说，该名医护人员原本也要去执行核酸采集任务，但却突然收到通知，被确定为了密接者。看到“同行”很担忧，她就说了一些安慰的话语，未想到换来了连声感谢。

图为西安中院法官干警在抗疫一线。 西安中院 供图

战“疫”期间，西安交通大学的学生志愿者纷纷走上“疫”线，随处可见的“蓝马甲”，为冬日的校园增加了一丝温暖、增添了一抹色彩。

“我相信西安一定能在这次疫情中挺住，尽快战胜疫情，西安加油。”西安交通大学材料科学与工程学院学生齐泓钧表示，通过参与志愿者活动，他感受到了核酸检测工作任务量的庞大和医护工作人员的辛苦付出。

正午

“午饭时间，要么蹲路边匆匆吃口盒饭，要么就泡面加火腿肠‘套餐’，我个人的小小付出，亦收获了很多感谢。”西安市中级人民法院(以下简称：西安中院)未成年人综合审判庭法官刘溪说道。

战“疫”期间，该院192名法官干警赴雁塔区长延堡街道抗疫一线，这里是西安全市中高风险区较为集中的区域。

“脱下法袍就是‘大白’，拿得起法槌，做得了核酸。”西安中院刑事审判第二庭法官吴冬发朋友圈写道。

据西安市疫情防控指挥部办公室消息，当前，西安市新冠肺炎疫情形势严峻复杂，特别是在封控区之外出现了阳性病例，已经发生了社区传播。

在雁塔区长延堡街道的28个社区里，法官干警协助登记预检信息、参与核酸检测、维持核酸检测队伍秩序、驾驶警车将突发急症的民众送入医院……街头到巷尾，黎明至深夜，“战疫防线”贯穿于各行各业。

“两套气膜实验室每日最高检测产能可达25万管，若按10混1采样方式，每日最高可检测250万人份。”迪安诊断西安气膜实验室现场副总指挥李鹏表示。

图为西安南郊一小区内的核酸检测点。 张一辰 摄

为应对本轮新冠肺炎疫情，西安国际会展中心3号馆在近日建起了多套气膜实验室，服务于当地核酸检测工作。记者在现场看到，气膜实验室由封闭式帐篷组装而成，从可视透明窗内可以看到，身着三级防护服的工作人员，正在有序进行核酸检测工作。

“从标本开始录入到出具检测结果，全程需要4至6小时。气膜移动实验室相比中心实验室和方舱实验室，具有快速搭建、方便运输、随时启用、一次性批量筛查等优势。”李鹏说道。

12月23日8时，西安市启动了新一轮的核酸检测工作，截至24日12时，累计采样1151.13万人，已出结果1025.90万人，其他样本正在检测中。

夜幕

华灯初上之时，在有着600多年历史的西安明城墙上，以“西安加油”为主题的光影展示，用绚丽的灯光与真挚的话语鼓舞着这座城的每个人。

“西”望你我，“安”然无恙；“西”望长安，永葆常“安”；人在城在，西安长安；希望疫情一“陕”而过……一句句祝福与期盼，令当地民众的社交平台成为了线上“抗疫防线”。

西安官方近日发布了“关于号召广大志愿者积极参与社区疫情防控工作倡议书”，其中提出，充分利用微博、微信、抖音等方式，在社区开展戴口罩、不聚集、减少外出、保持社交距离等防疫宣传，积极做好疫情防控知识普及工作。

“疫情之下，需要全社会的协作，作为普通市民，调节好自己的情绪，积极配合防疫规定，把日子过得简简单单。本身也是为‘疫’线工作者‘减负’。”西安“80后”杨峥坦言。

24日，西安迎来降温天气，凛冬已至，入夜的城市寒气逼人，萧瑟的冷风中，核酸检测点的灯光与“疫”线人的身影，给“暂停键”下的西安带来信心和希望。(完)