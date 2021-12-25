“我从未离开过隔离酒店”

打赢疫情防控阻击战

12月8日，西安报告新增一例本土确诊病例，系隔离酒店工作专班成员向某，他也是西安本轮疫情中首个确诊病例。此后，关于向某与随后确诊的子牛门诊护士郭某关系引发猜测，有网友称两人为情人关系。23日，向某通过个人微博辟谣，称该消息不实，自己不认识郭某，进入隔离酒店工作后也未离开过酒店。

24日，向某告诉北京青年报记者，他是2021年刚毕业的护理专业学生，自愿报名参加疫情防控，在12月3日进入瑾程酒店，12月4日在酒店接机境外入境隔离航班乘客。向某说，自己进入专班后从没有离开过酒店，谣言说自己外出就餐让他感到寒心从而选择发声澄清，同时也想帮同被谣言伤害的郭某澄清，等出院后，他将通过法律手段起诉造谣者。

据“西安发布”此前发布消息，12月8日，西安新增一例本土确诊病例向某，其也成为西安本轮疫情中首个确诊病例。今年21岁的向某是西安市灞桥区境外人员隔离酒店工作专班成员，负责为隔离人员送餐、收集垃圾和消杀工作，并分别于12月5日、12月8日承担境外输入核酸检测阳性乘客房间的消杀任务。12月8日在隔离酒店所有专班工作人员按国家要求进行隔日一次核酸检测中，向某的单采样本核酸检测结果为阳性，12月9日1时经西安市疾控中心复检结果为阳性。12月9日5时，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。初步分析判断，向某感染原因为专班工作人员偶发职业暴露所致。

随后，与向某同住在隔离酒店（瑾程酒店）的工作人员张某也被确诊。11日，西安市曲江新区子牛门诊部药房工作人员郭某也被确诊。北青报记者注意到，此后关于最先发现的几例病例关系引发广泛猜测，有网友称向某与郭某为情人关系，也有人称向某在隔离期间外出就餐等。

23日，向某通过个人微博发文澄清谣言，称自己不认识郭某，更不可能是情人关系。而且自己12月3日进入隔离酒店后再未外出，直到发病后被定点转移到医院。对网上流传的一张华商网12月18日制作的新闻作品上标注病例之间存在情人关系，也已经与华商网联系过，并非华商网发布，而是被人篡改。华商网也在23日辟谣称，网传图片非华商网原图，对篡改华商网新闻作品对疫情信息进行造谣一事，华商网已经上报上级单位及公安机关。

12月24日，向某告诉北青报记者，他瞒着父母参加疫情防控工作，这是他第二次参加隔离酒店工作专班。向某告诉北青报记者，谣言说他外出令他有些委屈和寒心，这次发声既是帮自己也是帮被谣言所伤的郭女士。向某表示，出院后他会选择通过法律途径起诉造谣者。

对话

被造谣“外出吃火锅”感到委屈

北青报：这次是如何被确诊的？中间你有离开过酒店吗？

向某：接机后，继续在酒店工作，每两天接受一次核酸检测。12月5日我的核酸检测结果为阴性，7日又做了一次，8日我收到核酸结果异常通知，就在酒店继续隔离，直到9日凌晨收到通知被确诊，然后就闭环转到西安市第八医院，后来又转院到胸科医院，全程我都没有出去过，有人说我外出吃火锅都是谣言。

对网上的谣言非常气愤

北青报：什么时候注意到这些谣言？

向某：这些谣言最开始都是在微信群转发，大概20日左右，我的朋友把截图转发给我。当时这些谣言只在微信群里传播，我也没在意，就觉得这肯定是个谣言，结果没想到很快在网上传得越来越多了，而且还有人利用这些谣言发自媒体，又编造了“三角恋”之类的谣言给自己涨粉，就觉得非常气愤。

北青报：为什么会选择发声去澄清谣言？

向某：因为我做防疫从来没有离开过隔离酒店，结果却被造谣说外出吃火锅，感觉很委屈也挺寒心的。另一方面，我和这个女士郭某也不认识，她一个女生被造谣感觉对她也不好，所以也想帮她澄清一下。我在医院里还尝试联系郭女士，想和她一起去起诉造谣者，但是没有联系到。

母亲打视频电话不敢接

北青报：这个事对你的家人有影响吗？

向某：这个目前还没有，因为我父母都不知道我参与了防疫工作，我怕他们担心，一直没跟他们说。这次确诊之后，我也只跟我父亲说了，没告诉母亲，还让我父亲对我母亲保密。最近西安疫情比较严重，我妈妈给我打了很多次视频电话，但是我都没敢接。我就跟我妈说我最近在医院上班有点忙，你也不要给我打了，免得你担心。

身体相比之前已经有了好转

北青报：你现在身体情况怎么样？有什么症状吗？

向某：我现在身体感觉不错，只有一些咳痰。刚开始确诊时，有嗅觉失灵的情况，但是现在已经慢慢恢复了。之前在西安市第八医院治疗时，大夫说我肺部有些炎症，昨天转到胸科医院再检查时，大夫说相比之前已经有了好转。

北青报：现在你的治疗方案是什么？

向某：之前在西安市第八医院治疗时主要是吃中药加上雾化治疗，转到胸科医院后，医生开了止咳糖浆，还打了增强免疫力的胸腺肽。

内存

西安严厉打击涉新冠疫情网络谣言

近期，公安机关依法严厉打击涉新冠疫情网络谣言，查处了多起造成负面影响的违法案件。其中，何某、陈某在微信群内传播虚构的“某门诊部女护士分别与某隔离酒店员工、某大学老师存在亲密关系，导致新冠疫情扩散”的消息，扰乱网络传播秩序和社会秩序。公安新城分局、公安浐灞分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条之规定，分别给予何某、陈某行政拘留五日的处罚。

24日，陕西省违法和不良信息举报中心发文称，12月23日网上流传一张确诊病例传播链分解图，该图盗用华商网12月18日制作的新闻作品图片，在病例之间标注“情人”关系，引发大量关注和转发转载，更有自媒体账号关联炒作，形成恶劣的社会影响。此图严重违反社会道德，严重侵犯公民权益，属于典型的造谣传谣行为。举报中心还公布了“西安锁哥”、“青木星君谈教育”、“青木星君”、“起个名字好难啊”等多个造谣传谣的自媒体账号。本组文/本报记者 张月朦