旅游滞留 南京小伙西安当志愿者

近日，西安疫情备受关注，尤其是12月23日零时起，全市小区（村）、单位实行封闭式管理。南京“95后”小伙陆远上个月就定了12月18日到西安旅游的行程，但因为疫情，原定12月22日回南京的航班经历了多次改签最终被取消。24日，陆远告诉北京青年报记者，他是一名业余摄影师，在南京有份本职工作，这次请了年假是到西安旅游和采风，滞留后，他干脆向西安莲湖区环城西路街道办报名，当起了抗疫志愿者。

南京小伙旅游遇上疫情滞留西安

陆远是1996年出生的小伙子，在南京一家公司做档案管理工作，同时，他还是一名业余摄影师，一些喜欢国风、动漫风摄影的网友会找他约拍。11月25日，他就买好了机票，打算12月18日去西安旅游顺便采风。

12月9日，西安公布灞桥区一名入境隔离酒店专班工作人员确诊新冠肺炎，随后又陆续报告了多例本土确诊病例。陆远说，在去西安前，关于西安疫情的报道还不是特别多，当时外地到西安的航班也都正常，12月18日早上，他如期坐上了从南京到西安的航班。“南京机场在疫情防控上也挺严格的，也没说不让去西安，当时我坐飞机就是拿着48小时内的核酸阴性证明去的。”

陆远在西安原计划待3至5天，12月19日，他才买了12月22日回南京的机票。“一开始回南京的机票是买成功了，没什么问题，但后来就直接被改签了，改到24日，在西安小区实行封闭管理后，航班直接被取消了。我就滞留下来了。”

原定返程航班取消前报名当志愿者

一开始，航空公司通知陆远购买的航班取消，将其航班改签到12月22日15时5分。20日晚，航空公司发短信通知，陆远的航班需持48小时内核酸阴性证明乘机。21日晚，陆远接到航空公司发短信通知，其航班再次被取消，为其改签到12月23日15时5分。22日的疫情防控新闻发布会上，西安公布23日零时起将全面加强管控措施，全市小区（村）、单位实行封闭式管理，非生活必需场所暂时停业，暂停全市长途客运班线。22日晚，航空公司再次发短信通知，陆远的航班又被取消，改签至12月24日15时5分。

看着航班屡次变更，陆远开始担心无法如期回南京，同时，他多次向所在的街道办打电话咨询离开西安的政策，直到22日，他仍未获得何时能离开西安的答复，他感觉自己很可能要滞留西安了。也是在那一天，他产生了在当地做抗疫志愿者的想法，并直接向环城西路街道办报名。

回南京前会一直在社区当志愿者

陆远原来住的酒店因为疫情防控需要，让房客搬到另一家酒店去，而后来接收他们的酒店也根据疫情防控要求封闭了。“刚好，23日，我就接到街道办的通知，同意我当志愿者，还给我们志愿者安排了酒店。我就直接搬到街道办安排的酒店，直到现在。”

23日，经过培训后，陆远就到社区的核酸采样点当志愿者。他穿戴着防护服、N95口罩和手套，随手拿着消毒的酒精喷雾，在采样点帮忙扫码、搬物资、维持秩序。24日，陆远和其他志愿者上午就到社区集合，吃的是街道办统一提供的盒饭。中午开始，他就上门给被隔离人员送菜并帮忙扔垃圾。“我们上门都拿着酒精喷雾，开门前先消毒，把菜放在离门口一段距离，他们再自己去拿，都是无接触配送。志愿者没有什么固定的任务，就是哪里需要去哪里，我们服务的对象会感谢我们，听到这句‘谢谢’我心里挺激动的。”

陆远把滞留西安当志愿者的经历发到网上，并表示希望其他外地滞留西安的网友建微信群抱团取暖。有刚好去过陆远当志愿者的核酸采样点的网友留言称，对他戴的彩色口罩印象深刻。“太巧了，谢谢您，谢谢您为西安做的贡献，辛苦了。”

陆远告诉北青报记者，目前，他已经加入了两个外地滞留西安人员的微信群，在群里，大家说得最多的还是每天的疫情情况和政策，最关心的还是什么时候能解除小区封闭管理，什么时候能回家。在不能回南京前，他打算一直在当地当志愿者。

文/本报记者 戴幼卿 统筹/蒋朔