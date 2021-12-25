线上诊疗、入户护理 天津着力推进“互联网+医疗健康”

“互联网+医疗健康”让百姓寻医问药更方便，足不出户就能实现看病、买药、复诊、护理等，患者省时省力，医疗卫生机构也提高了服务能力和效率。

不用去医院排队挂号，足不出户就能实现网络问诊；网上下单服务后，只需在家等待医护人员上门……近日，天津医科大学总医院互联网医院上线网上诊疗新服务“云影像”，为医患双方带来新体验。与传统的“塑料袋＋医用胶片”模式相比，“云影像”节省了患者的取片时间，优化了医疗服务流程，患者还能随时随地调阅影像检查结果。

“云影像”是天津市依托互联网推进“互联网+医疗健康”服务的一个缩影。近年来，天津市医疗机构接续推出线上诊疗、入户护理、基层医疗机构数字化等，越来越多患者享受到了“屏对屏”方便快捷的服务。

诊疗新平台：互联网医院

近日，天津市南开区莹华里社区的孙女士感觉身体血糖升高，不适症状明显，随即她通过网络问诊平台连线天津医科大学总医院内分泌代谢科医师，前后不足10分钟，孙女士就完成了这次线上问诊和服务。

2020年3月，天津医科大学总医院互联网医院正式上线，截至目前，已开通免费咨询、线上复诊、健康宣教、精准分诊、检查预约、药品配送、入户护理、“云”影像、专病管家等近20项线上服务。“线上问诊便利又救急，足不出户即可实现线上复诊、对症问药、开具处方、药品快递到家等全流程服务，比去医院省了不少周折。”孙女士说。

天津医科大学总医院院长雷平介绍，目前互联网医院上线科室42个、医生1243名。2021年1月至11月底，日均接诊量达2000人次，累计线上接诊患者突破50万人次，线上处方量累计达到27万余张，药品快递包裹近7.5万份。

据介绍，天津医科大学总医院互联网医院的上线，使得首诊病人、疑难病例、外地患者比例大幅提升，增加了线下服务“新空间”，更多首诊患者享有现场的当日门诊号源。

护理新服务：线上下单 入户到家

天津医科大学总医院放射治疗科护士龙玥，近日来到身患肺癌的张大爷家，为张大爷做了中心静脉导管维护换药服务。70多岁的张大爷第一次享受上门护理服务，以前都是由家人陪同去医院做导管换药。“入户护理真是方便，上网下单，护理服务就能送到家。”张大爷高兴地说。

2020年11月，天津医科大学总医院上线“入户护理”功能。据该院护理部负责人介绍，总医院“入户护理”提供慢病管理、康复护理、专项护理、健康教育、安宁疗护等服务。除了基础护理操作，还提供包括伤口换药、造口护理、失禁相关性皮炎的处理、压力性损伤的预防及治疗等专科护理。

天津市采取“线上申请、线下服务”的方式，在全市部分医疗机构逐步试点“互联网+护理服务”模式。从需求量大、医疗风险低、易操作实施的护理技术中，确定了首批35项“互联网+护理服务”技术项目，重点为高龄或失能老年人、康复期患者和终末期患者等行动不便人群，以及其他有居家护理服务需求的特殊人群提供入户护理服务。目前，天津开展“互联网+护理”入户服务医疗机构已达18家。

基层新通道：紧密型医联体

在滨海新区太平镇老年公寓，80多岁的术后患者佟德生等来了医生插导尿管服务。“做膀胱造瘘手术挂尿袋以来，这是第一次有医生上门插导尿管，免除了我前往医院路途上的折腾。”据介绍，医务人员从基层医院到患者住所的上门服务，是天津市基层数字健共体“云服务”中的居家医疗项目。

2020年，天津市基层数字健共体建设全面启动，由天津微医互联网医院牵头，协同全市267家基层医疗卫生机构，组建紧密型互联网医联体。此后，以“云管理”“云服务”“云药房”“云检查”四大云平台为核心的数字化应用，陆续在天津市267家基层卫生医疗机构上线，成为赋能基层医疗的核心“引擎”。

今年8月，作为天津市基层数字健共体的一员，西青区中北镇社区卫生服务中心完成了数字化升级，并成立了慢病管理中心。该社区卫生服务中心全科医生尚淑艳表示，中心引进了眼底筛查的专业设备，患者做完检查，数据一上传，很快就能收到上级医院的检查报告。今年年底前，西青区还将推出“基层检查，上级诊断”的“云检查”服务模式。

“云药房”的建立则有力提升了基层药品供应保障能力，缓解了基层用药难题。宁河区丰台医院王振国介绍，医院所储备的药品，从数量、种类上来说都比较紧张，很难满足所有患者需要，不少患者不得不去更远的三甲医院排长队取药。现在患者通过“云药房”购买药品，也可以享受相应的医保报销比例。“以往我院的药品供应品种不足400种，现在新增了‘云药房’的1000多种药品，患者无需再远途奔波买药。”

截至目前，天津市230多家基层医疗卫生机构数字化升级已经初步完成，基层数字健共体累计服务患者超过21万人，开出“云药方”近50万张，免费送药到家3万人次，提升了基层医疗卫生机构的服务能力和效率，吸引常见病、慢性病患者回流基层。（张玺 本报通讯员 于飞）