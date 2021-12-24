保障西安考研需强化统筹，做到“应考尽考”

新冠病毒在西安蔓延，封控措施逐渐升级。今年研究生入学考试将于12月25日至27日举行，不少西安考生还不知道如何穿越市区之间的防控措施，顺利进入考场。（相关报道见A9版）

由于西安疫情突如其来，而考研的组织远比高考复杂，有的外地学生要来西安考试，有的西安考生要到外地赶考，而疫情防控措施对跨省、跨市人员流动都有限制，更何况还有学生身处中高风险(封控)地区，不能外出。而且，考研试题还包括公共科目与学校专业考试，报考不同学校、专业的考题并不同，怎么针对不同学生的情况，设立异地借考考点，对正在隔离中的考生进行闭环管理设立特殊考点，包括送考上门等，及时进行试卷的调配，都是不小的考验。

对此，需要设立专门的工作组，进行统筹，因为疫情防控涉及多个部门，仅仅靠考试部门安排，难度不小。据媒体报道，很多考生目前能做的只是困在家中建立自助群聊，分享信息，分担焦虑。要消除学生的焦虑，就要逐一统计所有在中低风险地区的信息，根据他们的实际情况制订考试方案，如就在封控区内设立考点，调配试卷，或者在其他地方另设考点，但进行闭环管理。受疫情影响的考生无非三大类，不能到外地考试的考生需要在本地借考，外地不能来的学生需要在外地当地借考，处在封控区的学生进行闭环管理就地考试。

对于在封控区中隔离的学生，小区管理人员是不可能让他们外出的，教育考试部门也没有让他们外出考试的权力。妥善的处理办法应该是在统计学生的信息之后，根据考生实际情况，安排考点，配送试卷，实行闭环管理。对此，陕西省教育考试院已明确，制定“一校一策”“一地一策”“一生一策”，确保实现“应考尽考”目标。

也有一些人提出，鉴于西安的疫情情况，考研能不能推迟，等等西安考生。推迟考研，无非是整体推迟与西安考生推迟，但这样做比较困难。由于今年考研学生达到457万，考研生有很多要赴异地考试，很多学生其实已经到了异地，再推迟是不现实的，而且说不定接下来其他地方还会出现疫情，所以从全国层面看，不存在整体推迟考研这一选项。

能不能让西安考研推迟呢?从理论上说是可以的，但操作起来颇为复杂。考研和高考不同，高考是一省范围内考生竞争，一省中某一县市受外部环境影响不能如期举行考试，可以整体推迟，启用难度与统一考试完全一样的备用卷，这不会影响考试和最终的录取。

2020年，安徽歙县的高考就延期了两天举行。考研从理论上也可以局部地区延期，是因为考研命题也通常会出两套卷，启用一套后，另一套就是备用卷(或称B卷)，对于所有延期的学生，都用备用的公共科目试卷以及学校专业考试试卷。但如前所述，由于考生组成复杂，既要考公共科目，又要进行专业科目考试，试卷的调配工作难度很大，也会增加考试的不安全因素。

所以，考研延期可能性不大。务实的选择，是在做好疫情防控情况下，精准掌握学生的情况，进行合理的统筹安排。此前，浙江已经对不能来浙江考试的外地考生以及不能去外地的考生，还有封控区的学生做出了妥善安排，而西安面临的最大挑战是，时间紧迫，既要防控疫情，又要安排考场、调配学生试卷，可谓与时间赛跑。因此需要各方携手，提高办事效率，制订周密的方案，在此期间，学生也要紧密配合。（冰启）