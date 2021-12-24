扩增医保定点类型的多重意义

12月22日，北京市医保局出台《北京市医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》和《北京市零售药店医疗保障定点管理暂行办法》。符合条件的门诊部、诊所、卫生所（站），独立设置的急救中心，安宁疗护中心，血液透析中心，护理院也可申请纳入医保定点医疗机构。互联网医院可依托其实体医疗机构申请签订补充协议，纳入医保定点范围。（12月23日《北京青年报》）

2019年6月，国家卫生健康委等10部门联合发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，提出“将更多符合条件的社会办医纳入定点，进一步扩大社会办医纳入医保定点的覆盖面”。去年12月30日，国家医保局印发《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，明确了申请医保定点医疗机构和零售药店的范围、条件，协议主体的权利和义务等。

在这一背景下，北京出台医保管理新办法，进一步促进定点医疗机构和定点零售药店管理的规范化，推动医保定点类型扩容增加。这不仅有利于提高医疗保障基金使用效率，保障广大参保人员权益，更具有方便群众就医，推动分级诊疗，促进医养结合的多重意义。

其一，参保人员就医更加便捷。目前，北京市已有2900余家定点医疗机构可供参保人员自主选择。参保人员不仅可到本人选定的定点医疗机构就医，还可到2500余家共同定点医疗机构直接就医。新办法实施后，符合条件的门诊部、诊所、卫生所（站），独立设置的血液透析中心，以及互联网医院都可以申请纳入医保定点范围，大大方便参保人员就医。不仅仅是在家门口看病可以报销，甚至于足不出户，网上看病也能享受医保待遇，给公众带来的便利不言而喻。

其二，分级诊疗步伐加快推进。按照基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗。过去，由于定点医疗机构体系欠缺完善，一些患者往往绕开非定点的基层医疗机构，直接到上级定点医疗机构就医。根据新办法，可以申请医保定点医疗机构的范围全面覆盖综合医院、专科医院、街道卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室（所）等，层次清晰，分工明确，有助于引导参保人员按照疾病的轻重缓急，到相应的医疗机构科学有序就医。

其三，医养结合模式迎来机遇。随着人口老龄化程度的不断加深，老年人照料和护理问题日渐突出。医养结合是近年来兴起的新型养老模式，已被纳入《健康中国2030规划纲要》和《北京市“十四五”时期老龄事业发展规划》。在新办法中，除了养老机构内设的医疗机构，独立设置的安宁疗护中心、护理院也可申请纳入医保定点医疗机构。这将有助于吸引社会力量通过市场化运作方式举办医养结合机构，满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。

当然，扩增医保定点类型也给管理带来新的考验。对此，新办法明确了对于定点医疗机构违规行为的处罚措施，包括约谈、暂停或不予拨付费用、追回医保费用、中止或解除医保协议等。有关部门应积极构建“大数据+医保监管”智慧平台，推动医保治理能力现代化，确保基金安全高效、合理使用，管好用好群众“救命钱”。（张淳艺）