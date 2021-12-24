12月23日，河南省卫生健康宣传教育中心与中原大健康举行签约仪式，针对中原健康素养促进项目进行深层次战略合作达成一致。

签约仪式现场。受访者供图

中原大健康董事长张志伟表示：“希望通过此次合作，共同组织开展健康教育与健康促进领域的相关研究、咨询及政策建议；开展行业专业人才队伍建设及健康教育专家库建设；开展健康教育政策宣传和健康科普工作实用技术研究与推广等工作内容，我们会与卫健委宣教中心一起，真正实现健康素养促进提升进机关、进企事业单位、进医院、进学校、进社区、进乡村、进家庭。同时，在人口密集区域和重点领域开展相关的健康素养促进活动、健康教育阵地建设、健康素养监测，获取健康素养水平数据，探索建立健康素养促进工作模式，完善健康科普专家队伍建设，不断扩大健康素养提升覆盖面和影响面。”

河南省卫生健康宣传教育中心副主任郑宏提出，宣教中心在委党组的领导下，坚持精品战略，扎实推动融媒体融合向纵深发展，高度重视内容产品的守正创新。近年来，河南省高度重视提高全民健康素养，大力开展健康教育、健康促进。“2020年我省开展科普供给侧改革，全面提升健康教育健康促进水平，全省居民健康素养水平从2019年的19.1%提升到26.7%，超过全国平均水平。希望通过此次与中原大健康的合作，打破传统壁垒，拓宽宣传渠道，建立一条直达民众、惠及民众、服务民众的通路，构建一个有标准、有规范的互联网健康科普环境，为民众提供有专业、有深度、有温度的健康科普，传播正能量。”