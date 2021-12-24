探索“时间银行”模式 倡导互助养老服务（健康焦点）

——摘自《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》

图①：浙江省杭州市桐庐县的离退休人员在展示“时间银行”存折。

徐军勇摄

图②：江西省南昌市东湖区火神庙社区，“时间银行”志愿者在老人家中做家务。

新华社记者 彭昭之摄

《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》指出，鼓励老年人继续发挥作用。把老有所为同老有所养结合起来，完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施，充分发挥低龄老年人作用。

近年来，北京、南京、青岛、成都等地积极探索“时间银行”互助养老服务模式，将储蓄和激励机制引入养老服务中，运用互联网、大数据、区块链等技术，走出了一条低龄老人服务高龄老人的养老之路。

很多志愿者都是退休的低龄老人，他们在为老服务上能够发挥很多作用

11月8日上午，雪后的北京寒风凛冽。在北京市西城区大栅栏街道，李久恒和李兰截穿上蓝色的志愿者马甲，在胡同里七拐八绕。这天上午，他们要去老人家里走访，看看老人最近有什么困难。

“一会儿去李阿姨家，李阿姨90岁了。然后是雷哥家，雷哥因为生病长期卧床，但是他特别乐观。”李久恒从2016年起就和李兰截搭班做入户巡视的养老志愿服务，说起这几户老人，他都很熟悉。

“我还在盼着，你们怎么还不来呢？”敲开门，李阿姨将两人迎了进来，“最近挺好的，昨天下雪，你们志愿者还打电话问我需不需要送饭呢，谢谢你们！”

李久恒和李兰截都已经60多岁，他们不仅是为老服务的志愿者，还是大栅栏街道的时间“储户”。这次入户能为他们各自“储存”两个小时，相当于20个积分。从2017年起，北京市老年志愿者协会在大栅栏街道开展“时间储蓄”养老志愿服务项目试点工作，将入户巡视、理发、健康咨询、垃圾分类、文化宣教等各类志愿服务纳入，在线发布任务。志愿者领取并完成后，服务时长可以转化为积分“储存”至个人账户，当自己未来需要他人帮助时，可以从中“支取”已储存的时间。

目前，“时间银行”已纳入全国居家和社区养老服务改革试点范围。北京大学人口研究所所长陈功认为，“时间银行”可调动更多社区人力资源参与为老服务，缓解社区老年人非专业化养老服务需求。低龄老人服务高龄老人，促进老有所为同老有所养相结合。

“今天我为别人服务，将来别人为我服务。”同为志愿者的葛淑芹今年69岁，她说，自己账户里有700多积分，“积分可以兑换一些实物和服务。上次给我兑换了一个音箱，有时候还组织我们去一些景点参观游玩，也是积分抵的，真不错。”

2020年至今，大栅栏街道的志愿者通过参与志愿服务获得时间转换积分4万多分。志愿者可以在养老驿站兑换各类服务优惠、适老用品折扣和爱心企业提供的回馈物资，目前已兑换9000余积分。在北京市民政局指导下，“时间储蓄”养老志愿服务项目已在西城区大栅栏街道、朝阳区呼家楼北社区等地开展试点。

北京市老年志愿者协会秘书长马乃篪介绍，现在街道的很多志愿者都是退休的低龄老人，低龄老人在为老服务上能够发挥很多作用。“一方面，老年人的需求多元化，需要志愿者有时间和耐心。另一方面，社区内的老人往往对街坊邻居更信任。”

搭建统一的信息平台，建立长期可靠的记录管理和通存通兑功能

罗瑞涛剪起发来有模有样，左手持梳子，右手拿剪刀，“咔嚓咔嚓”，手起手落间，眼前的老爷爷变得干净利索。随后，罗瑞涛打开手机终端“青岛养老服务时间银行”，点击“结束服务”。“瞧，30分钟，到账30个时间币。”罗瑞涛说。

上门理发一次可储存0.5小时，上门送餐一次可储存0.25小时，陪同就医一次可储存0.25小时……64岁的罗瑞涛家住青岛市西海岸新区，退休后，他当上了“时间银行”志愿者，在“银行”里为自己储存了不少“时间币”。

2020年4月，青岛市试行“养老服务时间银行”，同时研发手机终端软件，重点服务对象为空巢独居老年人、存有“时间币”的60岁以上老年人，并通过统一的信息平台进行运转与管理。

“按照规则，将来我可以换取相应时长的养老服务。”起初，罗瑞涛也有担忧：积分转化周期长，辛苦攒下来，未来会不会被篡改或者丢失？搬了家，这积分还能在异地使用吗？

“区块链技术具有不可篡改、可溯源等特点，可以有效解决数据存储安全、异地壁垒等难题。”青岛市民政局养老服务处处长乔先华介绍，青岛的“时间银行”采用区块链技术，服务完成后，信息数据即时存储到个人账户里，保障积分可以永久准确、安全保存，无论何时，身处何地，都能有效兑换使用。

“时间银行”的运作，离不开底层搭建的服务网络。目前，西海岸新区已建立起以区级分行、镇街支行及社区网点为主体的服务网络体系。“每个网点至少配备10名志愿者，服务半径不超过3公里，这张网不仅覆盖了有需求的老年群体，也保障了订单的响应率和完成率。”青岛西海岸新区民政局副局长管玲说。

“老人可以在平台上选择下单助餐、助医、助洁等服务项目，每项服务都明码标价。下单完成后，平台会根据志愿者注册地址距离远近和擅长领域，优先推送给距离服务对象近、能满足需求的志愿者。志愿者可以领取任务，服务后储存的时间可以在未来兑换使用。”管玲介绍。

“今年，青岛要做到全市各市区‘时间银行’的通存通兑，并计划与日照、威海、烟台、潍坊合作，共同推动‘养老服务时间银行’，实现半岛养老服务联盟、5个城市之间的通存通兑。”乔先华说，未来，青岛要激活更多互助养老的社会资源，让爱心循环起来。

陈功说，目前“时间银行”的志愿参与成员往往局限在某一小部分群体中。他建议，推动打造全国层面的“时间银行”系统，建立通存通兑标准，促进家庭成员间实现养老服务资源的跨地域存储使用，从而进一步激发全社会成员参与为老服务的热情，构建遍及全国的为老服务流通网络。

倡导尊老敬老爱老的传统文化，提升社会对互助养老以及“养老储蓄”的重视

马乃篪说，时间储蓄的本质是志愿服务，志愿服务精神是关键。实践中，大部分志愿者的初衷并非为了积分。但通过一定程度的激励，能盘活社区及周边资源，让参与者在活动里潜移默化地感受志愿服务的魅力，营造社区良好的公益志愿服务氛围。

在各地的探索中，新的“时间银行”模式不断涌现，服务内容也从“低龄老人服务高龄老人”拓展到“全人群参与”的养老和社区志愿服务。在北京市一刻公益社区发展服务中心工作的姜雪说，根据一刻公益的模式，志愿者服务不仅局限于老人照护，更主要的是满足社区居民需求，如开展社区环境整治、健康讲座等。在兑换机制上，社区居民参加志愿服务后累计积分，可用积分从签约的商户处获得优惠的服务和商品，形成平台发布任务、志愿者参与活动、平台核算服务时长、通过加盟商户换取优惠服务与实物的模式，从而反哺志愿者。

姜雪认为，目前一些社区也有年轻志愿者加入，但整体来看，活跃度仍然较低。“年轻志愿者因工作、家庭等原因，时间往往很紧张，还需要考虑如何建立更加灵活的志愿服务形式和岗位，激励年轻志愿者参与进来。”

“如果志愿者能懂点医学知识、掌握一门技术，在老人需要时更能帮到点子上。”罗瑞涛说，去服务对象家里，遇到老人受伤、WiFi停用、手机不会操作等难题，不少年龄大的志愿者便“摸不着头脑”，这就需要更多有技能的年轻志愿者加入。目前，罗瑞涛所在的服务团队，志愿者年龄多集中分布在55岁至70岁之间，年轻志愿者数量偏少。

“扩大志愿者群体，招募年轻人加入，需要不断提升‘时间银行’的吸引力。”青岛唯老汇养老服务有限公司负责人赵阳说，“前期我们做了大量宣传工作，但是效果有限，部分老人仍然抗拒，担心遇到诈骗。”赵阳坦言，要想提升老年人对“时间银行”的接受度、信任度，还需要政府搭好桥梁，发挥主导作用，通过采取村干部、社区干部带头入户走访等形式，敲开更多老年人的“信任之门”。

陈功表示，“时间银行”在我国仍处于起步阶段，需要政府、企业、社会力量协同参与，倡导尊老敬老爱老的传统文化，提升社会对互助养老以及“养老储蓄”的重视，引导公民积极参与“时间银行”互助养老。

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《 人民日报 》（ 2021年12月24日 19 版）