西安通报6起涉疫违法犯罪案件

新华社西安12月23日电（记者李浩、姚友明）23日，西安市公安局公布了6起涉疫情违法犯罪案件，这6起案件分别涉及袭警、故意损毁公私财物、拒不执行紧急状态下的决定、扰乱公共场所秩序等问题。

其中，姜某扰乱公共场所秩序案引发社会关注。12月21日，姜某进入小区时不遵守防疫工作规定，在小区门口吵闹，扰乱公共秩序。西安市公安局碑林分局给予姜某行政拘留十日的处罚。

在通报的案件中，多人涉拒不执行紧急状态下的决定案。12月21日，杨某驾驶车辆途经长安与蓝田交界处疫情防控卡点时，拒不配合工作人员检查，强行闯卡。蓝田县公安局给予杨某行政拘留十日的处罚。

在通报的袭警案中，张某12月18日在莲湖区大庆路核酸检测点阻碍疫情防控工作人员开展工作，出警民警在对其劝阻时，张某用拳脚击打民警，致民警受伤。西安市公安局莲湖分局以涉嫌袭警罪对张某立案侦查，并采取刑事强制措施。