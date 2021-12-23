酒精中毒有哪些症状？这些处理方式你要知道

聚会免不了开怀畅饮，但饮酒过量引发急性酒精中毒的案例也不少。什么是酒精中毒？酒精中毒有哪些症状？出现症状如何处理？

据120北京急救中心官微消息，近日，北京急救中心西部急救中心站对一外出聚餐，饮酒过量倒地受伤的患者进行了救治。北京急救中心表示，酒精中毒是由于酒精过量的进入人体引发的中毒，发病的原因是酒精会损害人体的中枢神经系统，使神经系统发生紊乱和抑制，不及时的对中毒现象控制，严重的患者会导致呼吸循环中枢抑制和麻痹而死亡。

另外，酒精中毒的症状包括呕吐、头晕、昏迷和呼吸困难，在医学上细分的话会分为急性和慢性，无论哪一种都会影响患者的身体健康。

北京急救中心特别提示，过量的饮酒对身体伤害很大，因此在生活当中要控制饮酒的摄入量，可以有效的避免酒精中毒症状的发生。不要因为好于面子过量饮酒，损害了身体器官得不偿失。

酒精中毒的症状：

呕吐

酒精是含有刺激性的物质，过量的饮用进入肠胃之后会刺激肠胃神经，患者就出现了呕吐的症状，出现了呕吐的患者一定不要再继续饮酒，这样是会加大患者的病症。如在醉酒躺卧的状态下出现呕吐，一定要将患者头偏向一侧以防止出现呕吐物堵塞鼻孔导致呛咳窒息。

头晕

酒精会刺激人体的中枢神经系统，中枢神经发生紊乱也会使脑部的神经受到损伤，就会让患者感到头晕，站立不稳，饮酒当中如果感觉到头晕证明已经喝大了，就不要继续饮酒。

昏迷

这是酒精中毒病情严重的症状表现，酒精会刺激脑部神经，过量的饮酒就会刺激脑补神经发生紊乱，就会使患者出现昏迷现象，出现了昏迷症状，一定要将患者及时的送到医院进行治疗，因此在平常饮酒过程当中，一定要控制饮酒量，切勿过量饮酒对身体造成伤害。

呼吸困难

酒精过量会刺激中枢神经，让中枢神经出现了紊乱发生紊乱，中枢神经也牵连着呼吸系统，会让患者感觉到呼吸困难，患者出现了呼吸困难症状，要先让患者保持呼吸的顺畅，再将患者送到医院治疗。（记者孙红丽）