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降温了！北京今日最高气温仅5℃ 明起强冷空气携大风雨雪来袭

2021年12月22日09:12 来源：中国天气网

　　今天（12月22日），北京天空云量增多，气温下降较明显，预计白天的最高气温仅5℃左右。此外，明天开始到25日左右，强冷空气再度来袭，北京将出现大风降温和雨雪天气，公众需关注临近预报，注意防寒保暖。

　　昨天，是进入冬至节气的第一天，也是“数九”的开始。北京尽管依然晴天唱“主调”，但午后随着天空云量开始增多，天气逐渐由晴朗暖和转为阴冷，最高气温在7℃左右，较前一日的13.2℃明显回落。

　　今天开始，北京降温序幕正式拉开，天气阴冷。根据北京市气象台今晨6时发布的预报，今天白天，北京多云间晴，北转东风2~3级，最高气温5℃；夜间多云转阴，东转北风1~2级，最低气温-3℃。

　　明天开始到25日，北京将再度遭遇强冷空气，预计明天白天的最高气温将跌至0℃左右，夜间西部和北部地区还可能有小雨雪天气现身，大部地区最低气温仅-5℃上下，寒气逼人。

　　气象部门提醒，强冷空气影响即将正式开启，公众需关注临近预报、预警，外出注意添衣保暖，防范大风、雨雪天气可能带来的不利影响。

(责编：张文婷、杨迪)


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