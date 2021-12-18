北京：大风降温期间确保室温不降

12月17日至18日，北京出现大风降温天气，体感温度降幅明显。北京青年报记者从市城市管理委获悉，本市已提前部署，要求各供热单位继续做好降温天气的应对工作，提高供热服务水平。要加强人员调度安排，关注大风对设备设施的影响，合理调节供热系统，提前升温运行，确保“气温下降，室温不降”。

北青报记者从市热力集团了解到，为了应对大风降温天气对市政热网供热参数和末端热力站供热质量的影响，北京热力集团调度中心及时启动了应对预案。根据天气的远期预报和近期预报，已经做好了热负荷预测和各电厂、热源厂的热量计划。

北京热力集团目前已经建立了热网监控系统、智能热网地理信息系统、室温与气象系统、热网在线仿真系统、供热应急指挥平台等多种平台，形成了对供热管控强有力的技术支撑。

此外，今冬市政热网在去年的基础上，新增11台尖峰锅炉。当供热大网出现热量不足时，本市将启动尖峰锅炉，给大网来进行热源的补充。从目前情况看，北京市政热网的热源总供应能力达到10616兆瓦，按照北京市设计能耗标准所需的8168兆瓦的供热出力，供热保障能力实现30%的冗余量。

同时，调度人员也做好了各锅炉房、热力站的参数调节，确保供热服务质量。目前，北京热力集团应急抢险队伍也已全面进入应急状态。应急抢险人员24小时在岗备勤，做到一声令下、迅速出动、高效处理、安全平稳恢复。

如果出现室温不达标等情况，广大市民可以先拨打小区供热单位的服务电话反映问题，也可拨打96069供热服务热线或是12345市民热线进行报修、举报或投诉。还可以通过“掌上热力”官方手机App、“北京热力客户服务”官方微博、“北京热力96069”微信公众号等方式办理供热业务。

北青报记者了解到，为应对大风降温天气，本市还要求加强燃气设施设备巡检和户外广告设施安全检查。加强设施设备巡视检查和地下管线防护，防止发生事故。做好供需计划对接，落实供气资源，保障居民正常用气。加强监督检查，督促供气企业落实责任。严格应急值守，遇突发事件及时组织处置。（王斌）