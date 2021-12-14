推动银发经济高质量发展

日前，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见，明确提出“积极培育银发经济”。近年来，伴随生活水平的提高和消费观念的转变，我国老年人的消费结构和消费需求发生显著变化，逐渐从生存型消费走向享受型消费，银发经济已渗透到老年人生活的方方面面，发展前景十分广阔。

我国老龄产业发展较晚，从整体上看处于初期发展阶段。银发经济发展充满机遇的同时，也面临诸多挑战。一方面，市场上提供的老年用品和服务距离广大消费者的期待还有不小差距；另一方面，银发市场的社会环境尚未完全形成，不少老年人仍保持着追求便宜、实惠的消费观，在某种程度上助长了“供给单一”。由此看来，唯有从供需两端同时发力，才有助于推动银发经济实现高质量发展。

深入挖掘需求，让老年人用得开心。当前，市场上的产品和服务主要还是聚焦于老年人的基本生活、医疗和养老，对文化、娱乐、社交等需求关注不够，缺乏多元化、高品质、个性化的产品和服务。事实上，除了基本物质需要，越来越多的老年人开始追求更高层次的精神文化生活。只有在深入挖掘不同年龄、不同区域、不同消费能力与偏好的老年人的需求后，企业才能有针对性地丰富适老产品和服务供给，达到市场供需平衡，更好满足老年人的多样化需求。

弥合数字鸿沟，让老年人用得舒心。就在数字技术、智能技术广泛应用给大家生活带来便利的同时，一部分老年人却因不会运用智能技术而遭遇种种不便，这不仅严重影响他们享受数字生活的体验感，也会大大制约银发经济的发展步伐。可喜的是，现在越来越多的行业、机构正在从居家服务、日常出行、就医、消费等多个领域开展适老化改造，降低智能化应用门槛，简化操作流程，帮助他们融入数字生活，共享数字经济发展成果。

扎紧制度篱笆，让老年人用得放心。老年用品服务老年人，安全可靠至关重要。老年人养生保健需求大，近些年，在老年消费领域的“陷阱”层出不穷。一些机构打着健康的旗号行骗，损害老年人身心健康，在一定程度上还会抑制消费意愿。政府有关部门应加强监管，对欺诈老年消费行为予以严厉打击，整治老年消费环境，消除他们消费的后顾之忧，同时在全社会大力开展宣传教育，提高大家尤其是老年人的辨别能力，为银发经济健康发展创造良好环境。

如今，我国60岁及以上人口占总人口的比例已经超过18%。在这一背景下，谈论银发经济其实已不是它可有可无的问题，而是如何把它发展得更好。往大处说，不断发展壮大的银发经济是应对我国老龄化挑战的现实需要，也将为经济实现高质量发展注入新动能；从小处讲，人人都会变老，每个人都希望将来拥有一个高质量的晚年生活。