孙春兰在第十届全球健康促进大会开幕式上发表视频致辞

新华社北京12月13日电 第十届全球健康促进大会13日开幕，国务院副总理孙春兰发表视频致辞。

孙春兰指出，中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，秉持大卫生大健康理念，用相对较少投入保障了全世界约1/6人口的健康安全，医药卫生体系经受住了新冠肺炎疫情的考验。应对疾病威胁是世界各国的共同挑战。中国重视加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，愿意与国际社会一道，深化卫生健康领域合作，加大对发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系支持力度，为促进全球健康公平可及、构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

全球健康促进大会是由世界卫生组织发起的、健康促进领域最高级别的官方会议，本届大会以“福祉、公平和可持续发展”为主题，有关国家元首、政府首脑以及医疗卫生领域政府官员、专家学者等通过视频连线深入交流研讨。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 03 版）