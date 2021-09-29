陈尔真：以匠心诠释医者初心 以恒心守护人民健康

“做医生首先要考虑患者的利益，敬佑生命，一切为患者着想。”近日，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真做客人民网·人民健康《院长谈》节目，围绕“守护人民健康，践行医者初心”话题进行了分享。

作为全国优秀共产党员，陈尔真曾先后参与非典疫情、汶川地震、新冠肺炎疫情等国家重大救援任务。谈及曾多次参与突发性公共危机救援工作，陈尔真感触颇多。他说：“对于医生而言，治病救人是我们的天职。一旦社会需要我，就必须冲在第一线。作为重症医学专业的医生，我们必须降低突发事件伤病员的死亡率。抗击非典、新冠肺炎疫情的过程，是人民至上、生命至上、同舟共济、命运与共的生动诠释。做医生首先要考虑患者的利益，敬佑生命，一切为患者着想。”

近期，《中华人民共和国医师法》经十三届全国人大常委会第三十次会议审议通过，就进一步完善医师培养、考核制度、专业评价机制以及医师权益保障、职业风险分担机制等作出明确规定。对此，陈尔真表示，新修订的医师法对医生的诸多行为进行了界定，有利于规范医疗卫生行业诊疗行为，加强我国医师队伍建设，为推动人民健康提供法律保障。

陈尔真说：“国家强调要推动公立医院高质量发展，通过管理机制、体制创新等改革手段，让医院向老百姓提供高质量的医疗服务。我认为，医院方面要实现高质量发展，一方面，要制定合理有效的激励机制，激励医务人员焕发新动力，为老百姓提供更高质量的医疗服务；另一方面，要不断完善管理制度，积极借助互联网、大数据等手段，推动粗犷式管理转为精细化的智慧管理。”

对于医患关系，陈尔真认为，医生与患者是战友而不是敌人。我们真正的敌人是疾病。战胜疾病需要医患共同携手努力。另外，医务人员一定要认真学习落实“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，练就过硬本领，守护人民健康。陈尔真强调：“新时代的医患关系，要建立在互相信任、互相理解的基础上。医患双方要互相支持、并肩作战，共同战胜病魔。在抗击新冠肺炎疫情过程中，医务人员得到了社会各界的广泛认可。希望今后全社会齐心协力维护由并肩抗疫凝练的医患之间的战友情，共同战胜疾病，为健康中国建设贡献自己的力量。”