尤禧医学：布局“检验服务+检验产品+健康管理” 提供便民核酸检测

“上午采样，下午到机场前就收到了检测机构的短信，健康宝也能同步看到结果。这真是太方便了！”12月8日，市民刘小姐由于工作忙碌忘记了提前进行核酸检测，为不影响第二天出差，她于一早来到尤禧医学检验实验室（北京）有限公司（以下简称“尤禧医学”）设在北京市望京社区卫生服务中心的核酸采样站，顺利完成了核酸检测并拿到了检测报告。

便民检测的实现，离不开检测能力的不断提升和检测系统的持续优化。据了解，为满足用户不同需求，尤禧医学采取了一系列便民检测措施，例如为老人和小孩提供专用通道、为进出京人员开通快速通道，以及一些采样点提供24小时检测服务等。

该机构相关负责人介绍，该公司在北京市各城区设置了40余个核酸采样站，单个采样站日均采样可达500人次。同时，还在北京市通州区永乐店镇、朝阳区来广营及延庆分别建立核酸检测基地。其中，通州核酸检测基地占地200余亩，配备核酸检测方舱20多个。

上述负责人表示，未来公司将专注布局“检验服务+检验产品+健康管理”，依托国际最新医学成果和医疗科技，致力于常见疾病的预防、检测和治疗，构建集检测、预防、评估、咨询为一体的大健康服务产业集群，为用户提供专业化的医疗顾问和个性化的用药指导等服务。