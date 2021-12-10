国家医保局：基本实现普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖

人民网北京12月10日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，目前，我国基本实现普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖，大部分的县都有一家定点医疗机构可以提供普通门诊费用跨省直接结算服务。

据悉，今年年初，在全面打通京津冀、长三角、西南5省先行试点的基础上，国家医保局会同财政部进一步扩大了试点范围，新增了山西等15个省作为国家门诊试点省份，进而实现了全面推开。目前，已经覆盖了97.6%的统筹区和12万家定点医疗机构，91.7%的县都有一家以上的联网定点医疗机构，门诊累计结算也突破了1000万人次。

在异地就医备案方面，全面实现了跨省通办。老百姓可以直接登录国家医保服务APP、异地就医备案小程序或者国家政务服务平台来办理异地就医备案，也可以查询医保统筹地区、定点医药机构等相关信息。目前，国家医保服务APP实名用户已经达到了1.7亿，其中亲情账户9000万，在线成功办理备案近70万人次，助力打通群众异地就医备案的堵点。

此外，15个统筹地区开通了门诊慢特病费用跨省直接结算，实现首单恶性肿瘤门诊放化疗跨省直接结算。在西南5省高血压、糖尿病这两个门诊慢特病试点的基础上，今年9月，在全国范围内又启动了高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析以及器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省异地就医直接结算。12月1日，江西萍乡的一个参保人，在海南省中医院实现了首例恶性肿瘤门诊放化疗跨省异地就医费用的直接结算。