河北省聚焦“三孩”孕产妇 建设“三孩”优生优育指导门诊

为适应人口形势新变化和推动孕产期保健服务高质量发展的新要求，河北省将针对“三孩”孕产妇高年龄、高死亡率、多并发症等问题，在各市（含定州、辛集市）妇幼保健院建设“三孩”优生优育指导门诊，为孕产妇提供优质、高效、温馨的高品质、普惠性保健服务，保障“三孩”孕产妇母婴安全。

据了解，根据省卫生健康委制定的建设“三孩”优生优育指导门诊方案要求，各建设单位要规范门诊设置，加强人员和设备配备。在门诊设置上，要设置优生优育指导诊室、检查室及心理、营养综合评价室，要求门诊区域相对集中、布局合理、环境温馨、就诊便捷、流程优化。在人员配备上，要求门诊医护人员与工作量相匹配，门诊医师应具有副高级及以上职称或经验丰富的高年资主治医师，掌握妇产科学、医学遗传学、医学心理学等专业知识和技能，能够识别和处理妊娠期合并症/并发症。门诊执业护士应具备熟练的护理专业技能，对“三孩”孕产妇提供全程护理服务。要根据工作需要配备泌尿科或男科医师以及心理、营养评估及相关专业医师。对于设备配备，要求在配置基本设备基础上，配备营养评估、心理测评、健康教育等专业设备。

“三孩”优生优育指导门诊将聚焦“三孩”孕产妇，通过整合资源，提供涵盖孕前、孕期及产后生育的“一站式”全周期服务；通过采取全程预约、专案管理、开辟绿色通道、优化服务环境等方式，提供“高品质”全方位服务。通过构建多学科协作模式，解决孕产期保健中的疑难、复杂问题，筑牢“三孩”生育保障及安全屏障。

河北省卫生健康委明确，建设“三孩”优生优育指导门诊资金由各建设单位负责解决，省卫生健康委给予一次性补助支持，用于门诊建设所需的专业设备购置和能力建设等工作。为保证“三孩”优生优育指导门诊建设质量，河北省卫生健康委还制定了“河北省‘三孩’优生优育指导门诊建设评估标准”，要求各市卫生健康委对“三孩”优生优育指导门诊建设进行质量控制，各建设单位专班实施全过程监管。同时，河北省卫生健康委将对各市建设情况进行验收，对验收评估不合格者收回资金，对挤占、挪用建设资金等违法违规行为，在全省通报并依法依规追究相关单位和人员责任。