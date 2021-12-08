国家医保局：2018年至2021年10月累计追回医保基金约506亿元

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举办“强化行刑衔接 重拳打击欺诈骗保 ”媒体通气会，介绍国家医保局和公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的相关情况。

医保基金是人民群众的“保命钱”和“看病钱”，基金安全涉及广大人民群众的切身利益。国家医保局相关负责人介绍，2018年至2021年10月共检查定点医药机构约234万家次，处理约100万家次，累计追回医保基金约506亿元。

该负责人表示，今年打击欺诈骗保专项整治行动开展以来，国家医保局联合公安部、国家卫生健康委等部门，重拳出击、精准打击，紧密配合，协调联动，截至10月底，全国医保部门共查处涉及“三假”案件3970起，暂停医保服务协议142家、解除医保服务协议61家、暂停参保人医疗费用联网结算196人、移交公安司法机关536家（人）、移交纪检监察机关76家（人），共计追回医保相关资金1.4亿元。主要内容有：

一是建立部门会商机制，强化部门联动。国家医保局与公安部定期召开打击欺诈骗保工作协调会，通报打击欺诈骗保工作开展情况，分析打击骗取医保基金违法犯罪形势和任务，协调解决工作中存在的问题，研究提出加强预防和查处的措施，持续深入推进专项整治工作。

二是建立联合挂牌督办机制，强化大案要案查处。国家医保局与公安部建立调度通报机制和案件挂牌督办制度，加强对诈骗医保基金违法犯罪行为的惩治力度，目前已挂牌督办诈骗医保基金大案要案22起。

三是建立日常协作机制，强化综合监管合力。指导各级医保部门与公安机关、卫生健康部门加强协作，推进综合监管。例如河北省医保部门与公安机关、卫生健康部门联合开展现场检查、暗访、核查等，实现了医保、公安、卫生健康三部门“齐力飞检”；广西医保部门加强与公安部门的对接和联系，形成会商机制、联合查办机制、案件移送机制，开展联合检查41次，移送案件线索46例，对医保违法行为形成有效震慑；重庆市医保和公安部门聚焦门诊慢特病等重点监管领域，实现欺诈骗保“重点打击”，强化了医保监管震慑效应。

四是建立典型案件曝光机制，强化警示宣传。在国家医保局官网开辟曝光专栏，督促引导各地建立健全案例曝光机制，强化打击欺诈骗保警示宣传工作。截至10月底，国家医保局曝光违法违规案例5期49起案件，涉及违规资金1.08亿元；地方各级医保部门共曝光违法违规案例1.8万起，共兑现举报奖励金约87.4万元。10月8日，公安部联合医保局召开打击医保欺诈骗保专项整治工作新闻发布会，通报医保欺诈骗保典型案件、阶段性进展和下一步工作目标，向广大人民群众宣传打击医保欺诈骗保的政策，营造“人人知法，人人守法”的良好监管环境。

五是建立信息共享机制，强化大数据监管。国家医保局与公安部加强大数据手段在医保基金监管中的应用，目前已选择6个城市开展试点工作，探索构建“发现在早、打击在小”的基金监管机制。各地也进行了很好的探索，重庆市医保局与公安局合作，行刑有效衔接，通过大数据侦查手段成功破获两家公司诈骗医保基金的大案；湖南省长沙市医保局与公安部门联合成立医保反欺诈专班，发挥信息化监管优势，成功锁定一批案件违法违规事实和相应证据，实现了医保基金监管的“精准打击”。

据悉，为进一步深化基本医保骗保问题专项整治工作，专项整治行动结束时间由2021年12月底延长至2022年12月底，进一步聚焦医保监管重点领域，不断提升专项整治行动的广度和深度。