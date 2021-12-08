理财课市场乱象该治理

据报道，当前一些名为“理财课”“财商课”的在线教学课程广告充斥于网络，打着“你不理财，财不理你”的口号，以“一元理财训练营”为诱饵，向不具备理财专业基础的公众进行片面宣传甚至欺诈营销，一些年轻人频频踩坑。

“理财课”走热，在一定程度上折射出随着我国居民收入持续增加，投资理财需求在增长，期待通过提升自身专业金融素养，实现财富保值增值。从这个角度看，依法依规开展理财知识方面的教育培训顺应了现实需求，有助于增强参与者管理自身财富的能力。

不过，在理财教育火热背后，却出现了某些乱象。有的“理财课”并不是为了传授金融知识，其真实目的在于对消费者“洗脑”并推荐金融产品。一些理财课存在荐股、“拉人头”、虚假理财产品购买等欺诈活动，且以不切实际的回报率承诺，吸引不具备任何金融专业知识群体参与，容易导致他们出现损失甚至血本无归。在一些自媒体平台上，存在不少不具备专业知识但拥有大量“粉丝”的个人账号，基于主观猜测对经济金融分析评价，兜售其“研究成果”甚至非法荐股等，很容易误导公众。

一些理财课程不仅引发合同纠纷，还涉及非法融资甚至是新型金融诈骗，为金融市场埋下风险隐患。相关研究表明，金融教育与投资行为之间存在一定关系，金融教育是影响投资者特定交易行为的最重要因素。我国整体上金融教育相对缺乏，即使是获得高等教育的大学生，也不一定具备与金融风险相匹配的认知能力。事实上，金融危机的产生不仅仅是因为不受约束的金融创新产品的肆意发展，还源于一些金融消费者对新型金融产品缺乏认识，过度参与引发市场风险。这表明，市场并非不需要在线理财课，需要的是合法优质的理财课。

理财课虚假繁荣，亟待引起监管部门重视，并应多措并举遏制相关乱象。监管部门要强化监管，从严查处理财课培训市场中的违法违规行为，加强对资金流向、可疑收款方账户动态等的监测。同时，要加强规范和引导，鼓励有资质、符合要求的机构和公司多举办符合公众真正需要的理财课。8月1日起，由中国标准化研究院、中国标准化协会等单位联合制定的《理财在线培训服务规范》团体标准正式实施，对财商教育服务行业作出一系列规范。有关方面应加强对这一团体标准的宣传普及，加强对相关行为的引导。此外，有关网络平台也要扛起主体责任，进一步加强平台治理，强化对涉及理财培训类内容的审核，绝不给涉嫌违法违规的“理财课”以生存土壤。

对社会公众来说，应该意识到财富管理需要具有较高的专业技能，不是随随便便听几节课就能“玩得转”的，应自觉抛弃不切实际的财富增值、暴富等幻想，不被夸大其词的片面宣传冲昏头脑，只有把心态放平和，才可能避免被割“韭菜”。（吴悦）