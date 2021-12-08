窗外，皑皑白雪覆盖着山顶。窗内，却是暖意融融。

这里是位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州的克州人民医院3号楼3层的泌尿外科病房。身穿白大褂的江苏省人民医院援疆医生、老年神经内科主任医师钱云，用双手轻轻托住衣沙克的双臂。这名68岁的老人伸长胳膊紧紧搭在钱云的肩上，颤巍巍地尝试着迈出第一步。

“老人家不要怕，我来保护你。先挪挪脚，再转转身，一二三四、二二三四……”钱云环抱着老人上身，带动老人向前走，从床边一步一步地挪到墙边。衣沙克老人站在床边紧紧靠在钱云身上，伸出了较能使上力气的右腿，左脚也紧跟着迈出了一小步，随后看着钱云的脚步，跟着来回挪动，配合着节拍轻轻摆荡。就这样，一天的康复训练开始了。

谁能想到，来到医院前，衣沙克老人已经快3个月不能走路了。

今年10月15日，江苏省人民医院副院长、新疆克州人民医院院长宋宁宏带领一支江苏医疗专家团队，来到了这个名叫吐古买提乡迈丹的小村庄。村庄坐落在中吉边境的群山之间，海拔近3000米，距离克州人民医院548公里，当地百姓想要看一次病十分困难。江苏“组团式”医疗援疆专家们在常规巡诊的同时，每周固定开展下乡义诊活动和健康科普宣传，来到当地农牧民的家里，上门为患者诊治。

在一次义诊临近结束时，一位老大爷突然找到宋宁宏，拉住他的手说：“邻居衣沙克大爷刚做完前列腺手术，排尿困难，也站不起来，在家卧床快3个月了。”

义诊一结束，宋宁宏立刻带队驱车前往。经过近两个小时的颠簸，终于来到了衣沙克老人家里。在毡房内，老人蜷缩着，瘦削的脸因病痛而皱在一起。

江苏省人民医院泌尿外科副主任医师、新疆克州人民医院院长助理杨杰在现场进行了初诊：手术后的并发症导致的排尿不畅可以通过药物逐步改善，但下肢无法行走的状况如不及时干预治疗，可能失去行走和活动能力。宋宁宏握住衣沙克老人的手说：“走！咱们去医院看病，马上就出发。”

在克州人民医院，援疆医生们每天进行多学科会诊、反复研判病情；在千里之外，江苏省人民医院泌尿外科、康复医学科、老年医学科、神经内科等多科专家通过远程连线的方式，为老人量身定制治疗方案。

经过仔细评估，前后方共同为老人拟订了一套康复训练计划。在康复治疗过程中，格外注意平衡训练和力量训练，并给予一定营养支持。由于老人还不习惯自主行走，医护团队便想到用类似跳舞舞步的方式来做针对性康复训练，才有了开头的温馨一幕。

入院后第十四天，衣沙克老人出院了，他搭着医生护士的手，从病房走到了医院的大门口。时隔半月，放心不下的宋宁宏又带着援疆专家再次前往老人家中探望。见到衣沙克老人已经恢复如常，行走自如，大家都很欣慰。

在克州，得益于江苏援疆专家团队帮助的患者有许多，仅是吐古买提乡迈丹村，团队就来了62次。在救护车无法到达的地方，他们背着器械，带着药品，怀着真情，来到群众身边。宋宁宏回忆，每到援疆医生们义诊时间，村民们都会早早来到村卫生室等待。他们说，援疆医生亲如自家兄弟姐妹。

据了解，多批江苏援疆医疗团队积极努力为克州构建医联体，已形成“9+1+4+N+N”的远程医疗共享模式。9即江苏后方9家省属医院，1为克州人民医院，4是克州三县一市，第一个N即乡镇卫生院，第二个N指克州内所有村卫生室。这张医联体的大网越编越密，越织越细，打通了健康管理的最后一公里。在此基础上，江苏援疆医疗团队还建设了5G远程医疗终端和互联网医院，进一步解决了当地群众就近就医的难题。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 13 版）