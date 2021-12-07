给你的收藏夹“吹吹灰”

“收藏了，等‘亿’会儿就学。”

在社交媒体上刷到一篇深度好文、一个绝妙视频，或是某项科普攻略时，你是否只是囫囵看完，习惯性放入收藏夹，暗想“等我有空再好好看”，随即滑向下一个热点。

收藏了等于健身了，收藏了等于学会英语了，收藏了等于会做这道菜了……这一届网友都是资深“收藏家”，一键收藏后，“意念学习”模式开启，似乎只要链接在手中，就拥有“下次仔细看”的无限可能。结局往往是，这些昔日视为宝藏的内容如同发黄的旧书堆，难有再次翻看的机会，只能躺在收藏夹里被迫“吃灰”。

链接越来越多，“灰尘”越积越厚，你是否考虑过给你的收藏夹吹吹灰？

在豆瓣“收藏夹不吃灰”小组，一群“吹灰人”聚集于此，打卡督促自己定期翻新收藏夹，激活被尘埃掩埋的“宝藏”。有人总结“吹灰经验”，告诉大家如何科学有效地让自己的收藏夹保持整洁；有人进行“吹灰分享”，把自己的收藏夹整理归类后，将最有价值的链接分享给他人；不知如何清理时，还可以“吹灰求助”，总有热心小伙伴在帖子下方答疑解惑，“吹灰过后神清气爽”。

有网友苦笑着分享自己下决心“吹灰”的原因：“收藏从未停止，学习从未开始。”明知收藏后很少二次观看，为何人们总停不下点击收藏键的手指？面对浩如烟海的互联网信息带来的知识焦虑，收藏这一行为本身就是奖励，一键收藏“干货”产生的瞬时满足感，比阅读和学习内容要迅速得多，给人带来“已吸收”的心理安慰。当奖励“堆叠”太多，人们便下意识选择忽视，收藏夹成为无限扩张的“信息黑洞”，吞噬了立即开始学习的热情。

而给收藏夹“吹灰”，是一场与知识焦虑和虚幻安全感的对抗。将昔日“宝藏链接”一一摊开，那些因为不舍得放弃而收藏的内容，有多少是头脑发热下的冲动产物？“必须掌握的100个office技巧”“十个方法教你如何制作知识图谱”……一些看似实用的“干货”，细细读完才发现十有八九早已掌握，剩下几条根本用不着。不点开收藏夹，我们可能不会发觉，并非所有的收藏都足够有价值，它们只不过给人一种积极向上、通往理想之路的错觉。

有人说：“整理的过程中才发现，自己其实有选择的权利，而不是成为被人灌输的工具。”害怕错过，可能会造成收藏夹内的信息洪灾；单纯输入、储存，而不是思考沉淀，信息也不会自动转化成知识。收藏夹“不吃灰”的关键，在于不断更新与践行。面对囤积的庞大资源库，思考自己真正需要的是什么，将重要知识整理成笔记合理消化。

例如，可以运用“四象限法则”，将收藏夹内容按照“重要”、“紧急”等纬度进行分类：有价值且需立即投入类、意义重大但需坚持类、可删除类、碎片化学习类……

除此之外，将自己吸收后认为最有价值的链接分享出来，也是一场火花四射的知识碰撞。坚持早起的极简方法、珍藏多年的宝藏歌单、值得看的小众冷门纪录片，甚至独门火锅蘸料配方，掩埋在收藏夹灰尘下的内容，或许正是其他人苦苦寻觅的良方，随着时间流逝而冷却的学习热情，说不定也能在分享的过程中再度激活。若还有兴致，还能把链接转化成知识图谱，用“输出”刺激“输入”。

为收藏夹“吹灰”，更是对个人成长轨迹的回望。收藏是表达喜爱和重视的方式，是成长中的一次次“采集”，重新打开收藏夹，仿佛重温当年的成长经历与心理起伏：过去喜爱着哪个作家或者偶像、收藏了哪些梦想城市的旅行攻略、当初的自己又在哪些小圈子中沉浮……

有网友深夜给收藏夹吹灰意外发现，曾经收藏的时评，恰好是近期才关注作者的历史作品，这种偶遇和巧合让人大呼奇妙，又不免遗憾：“原来我很早就注意到宝藏作者了，我却因为‘吃灰’而错过。”

当然，比起要用时在全网搜遍关键词也找不到的无助，收藏起来更让人安心。收藏夹“不吃灰”，不是需要一股脑清空所有内容，也未必是“完全不收藏”，而是需学会将囤积于表面的知识内化，筛选出真正值得收藏的宝藏，再付诸实践。

或许，定期给收藏夹“吹吹灰”，你会发现，原来自己拥有一座宝藏山，而最好的开采时机，正是当下。（余冰玥）