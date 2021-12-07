户外装备大有学问 关键时刻不容小觑

近日，云南哀牢山4名专业野外地质调查员遇难的消息让人唏嘘不已。初步调查表明，4名调查员遇难的原因与所携带的罗盘在当地失灵，以及遭遇失温有关。

中国登山协会高级户外指导员、深圳登协高级户外教练、深圳公益救援队山地救援教练谢孝军告诉科技日报记者，在户外工作时和后方保持联系很重要，通常每隔几小时需要和后方人员确认一下方位和安全。如果出现失联和迷路等情况，应立即提高警惕，做好风险防范。

“现在使用的技术已经比较发达了。户外工作出现罗盘完全失灵，或者通讯设施无法正常使用的现象比较少见。”谢孝军说。

应配备高安全性能的工作装备

在谢孝军看来，4名地质调查员的“装备清单”还有提升空间。“户外装备的物资有专业和非专业的区别，不少还有独特的技术参数或专利。”谢孝军告诉记者，以雨衣为例，它的面料就有相关防水等级，有的还会包括强度和抗撕裂性参数。冲锋衣与雨衣类似，某些品牌会自主研发面料，以提高防风性能。选择户外工作服装，防水性、透气性、防风性、保暖性都是极重要的参考指标。

背包和鞋这些看似“不起眼”的物品，作为户外装备却“大有学问”，关键时刻其作用不可小觑。

谢孝军告诉记者，户外工作装备的材料并不“普通”，很多都是具有高科技含量的。“我们熟知的包、鞋、衣服尚且如此，更不用说一些专业的登山设备，如SRT（单绳技术）了。”他说。

目前市面在售的户外工作装备很多。“在购买装备时，一定要注意看相关参数，结合户外工作的具体要求进行选择。长期从事野外工作的人员，例如勘探人员，应该配备高安全性能参数的工作装备。”谢孝军说。

户外工作牢记6大求救信号

对于户外工作，国家有专门的规范和标准文件。以地质勘探为例，国家安监局2005年发布的第1号公告《地质勘探安全规程》规定：地质勘探单位应按规定为从业人员配备个体劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊生活用品。地质勘探单位应为野外地质勘探作业人员配备野外生存指南、救生包，为艰险地区野外地质勘探项目组配备有效的无线电通讯、定位设备。地质勘探设备、材料、工具、仪表和安全设施、个人劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准。

在森林资源调查方面，由国家林业局调查规划设计员起草、于2011年6月1日实施的《森林资源规划设计调查技术规程》，对森林调查范围、内容、调查准备等有所规范。

国家体育总局登山运动管理中心、中国登山协会和各地的登山协会在户外工作和运动方面曾组织相关培训，但普及面仍限于一些登山爱好者或户外运动爱好者。

“户外环境瞬时多变，当感觉自己迷路或受困不能自救时，一定要学会及时求救，可以利用国际求救信号SOS、火焰和烟雾、声音信号、旗语信号、反光信号和信息信号等进行呼救。”谢孝军表示。（孙瑜）