持续整治医药购销领域腐败

本报电 （朱玉娟）四川省绵阳市纪委监委一以贯之打击医药购销领域腐败问题，立足“监督的再监督”，建立医保、卫健、市场监管等11部门参与的联席会议制度，参与对医药机构筛查审核；先后联合市卫健委、市场监督管理局、医疗保障局成立督查组，以现场检查和抽查等方式，对市直市管医院开展专项督查；通过集体约谈“集中会诊”，从规范医疗卫生机构采购药品、医用设备、行业纪律等方面，制定完善《采购代理机构管理办法》《合同公告、备案制度》《采购监督管理办法》《采购需求和履约验收管理办法》《采购管理办法》等多项制度。

“以前一个手术支架要1.35万元，现在降到496元！”前不久，在绵阳市人民医院成功安装大幅降价的冠脉“集采支架”的冠心病患者罗先生表示，“以前价格不菲，只能选择保守治疗；现在有了‘集采支架’，自己实实在在享受到了国家的政策红利。”

“集采支架”只是绵阳市整治医疗购销领域腐败，促进医疗政策惠及病患的一面，随着该市纪委监委持续深入开展的卫健领域系统治理，更多符合政策要求的药品、耗材被纳入集采范围，为病患送上了健康福利。

“坚持人民至上，把民生领域作为监督重心，把维护群众利益作为出发点，持续深入整治医疗购销领域腐败，切实守护好群众就医‘钱袋子’，才能让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。”绵阳市委常委、市纪委书记、市监委主任唐浪生说。