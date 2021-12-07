《益生菌食品》团体标准发布

本报北京电 （朱玉娟）中国食品工业协会主办的《益生菌食品》团体标准新闻发布会日前在北京召开。《益生菌食品》团体标准（以下简称“团标”）从行业统筹的层面，正式赋予“益生菌食品”定义；从行业规划的角度，明确“益生菌食品”使用的益生菌菌株应当满足的法规依据，有望促进中国益生菌食品消费的高质量发展。

益生菌食品是指添加了符合相关法规要求的益生菌，并且在保质期内益生菌活菌数量符合一定要求的食品。中国食品工业协会总工程师李宇表示，我国益生菌食品市场现阶段发展迅猛，但部分产品存在夸大宣传的问题，产品质量良莠不齐、标签标识含糊不清。团标的制定，既配合了国家完善食品安全标准、质量标准与规范体系的建设，又在法规框架内为企业单位的差异化创新提供参考依据，为中国食品工业的快速发展添砖加瓦。

从2015年至2020年，中国益生菌市场规模从486亿元增长到850亿元，市场以年均超15%的趋势递增。与此同时，自2000年开始，益生菌相关研究的论文数量开始持续稳步增长，至2018年，中国的年度论文发表数量反超美国，成为益生菌研究的中坚力量。在食品经济与科学技术的双向推动下，未来，中国有望开发更多拥有自主知识产权和高附加价值的菌种，打破国外技术垄断，挣脱核心技术卡脖子危机，打造更科学、更健康、更人性化的益生菌食品环境。