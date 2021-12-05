十多个省份联盟采购 45种药品广东地区最高降50%

新华社广州12月4日电（记者刘宏宇）广东省日前再次牵头多省份联盟，开展45种药品和超声刀头等医用耗材集团带量采购，中选产品降价成效显著。

数据显示，阿莫西林等45种药品广东地区在前期集采降价的基础上平均再降27.5%，最高降50%；超声刀头广东地区平均降70.11%，最高降93%；预充式导管冲洗器广东地区平均降68.25%，最高降77.1%。

广东省医疗保障局表示，广东坚持联盟采购，45种药品汇集了12个省（自治区）和新疆生产建设兵团的采购需求量。

本次联盟实行采购主体和品规全覆盖，促进价格辐射效应叠加。将国家第一、三批集采2021年底到期的阿莫西林等45种药品的采购主体，扩大到民营医院和零售药店，并将同一药品的全部剂型及规格全部实施带量采购。该批药品涉及高血压、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等治疗领域。

同时，15个省（自治区）和新疆生产建设兵团发起医用耗材带量采购联盟，广东预计超声刀头年可节约采购费用近5亿元。