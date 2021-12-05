共绘健康中国新画卷（全面小康画卷）

呦呦鹿鸣（蛋彩画）

马 蕾 张彩翼

医者仁心——记最美乡村医生（雕塑）

赵彦龙

同一天空下（版画）

李长兴

晨练（局部·中国画）

罗小颜 陈煜璧

“没有全民健康，就没有全面小康。”党的十八大以来，健康中国建设持续推进，人民健康水平不断提高。新时代的美术工作者扎根现实生活，与时代同频共振，围绕“全民健康”展开系列主题创作，绘制出一幅幅共建共享、和谐美好、意气风发的健康中国新画卷。

全民健身的火热图景

从全民健身到健康中国，全民健身公共服务水平显著提升，全民健身场地设施逐步增多，人民群众以健身促健康的热情日益高涨。不少美术工作者以身边的健身活动为主题，用画面定格一个个精彩的运动瞬间。

健步走、路跑、广场舞以及水上运动等大众喜爱的健身休闲活动，或单独出现在画面中，或经由组合重构的方式得到艺术化再现。如李长兴版画《同一天空下》，聚焦游泳、冲浪、跳水、帆板、皮划艇等项目，生动展现了水上运动热。画幅被创作者有意地横向拉长，由此产生一种海阔天高的视觉感受，体现出水上运动带给大众的无限乐趣。李宏钧中国画《全民健身 律动中国》，则将滑旱冰、练太极、在健身器材上锻炼等多项活动组合于一幅画面中，展现出群众多姿多彩的健康生活。

纵览中国古代绘画史，不乏表现骑射、马球、冰嬉等体育题材的美术作品。如今，一些美术工作者尝试从这些作品中汲取营养，以传统中国画的形式意趣表现当代生活图景，较具代表性的作品有罗小颜、陈煜璧合作的中国画《晨练》。作品采用传统青绿山水的设色与构图，点景人物穿行其中，宁静典雅，意趣生动。画面以长卷形式展开，湖天平远，楼阁小桥、一两扁舟皆对应现实公园的景色。细看画中人物，或静坐垂钓，或欢快起舞，或拂袖挥剑，日常生活中的晨练时刻得到巧妙再现，令人印象深刻。这也启示着当代美术工作者，传统中国画的创作内容同样来源于生活，今日中国画的创新，既要立足传统，更要深入生活，从题材内容、形式语言、创作理念等方面寻求突破。

活力乡村的艺术再现

在加强健康城市建设的同时，健康乡村建设全面推进，农村人居环境和卫生健康水平进一步提升，为全面推进乡村振兴提供了有力支撑。

“小病不出村，大病不出县”，如今，农村居民看病更方便。这一成就既离不开70多万名坚守在一线的乡村医生，也离不开医疗资源配置的进一步优化。赵彦龙雕塑《医者仁心——记最美乡村医生》便塑造了一位风尘仆仆的乡村女医生形象——她左脚向前迈出，右肩挎着医药箱，炯炯目光望向前方。艺术家将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融为一体，体现出“健康守门人”的坚毅与执着。王晓伟油画《春至山乡》则以全景式图卷，再现了城市医疗队深入偏远山村开展义诊的场景。画家采用典型的现实主义创作手法，画面近景中，医生正在为村民诊疗，中景为参差错落的房屋和郁郁葱葱的树木，远景为连绵不绝的山脉，既强化了画面纵深感，又烘托出乡村静谧质朴的本真色彩。这些作品由点及面，反映出我国农村医疗卫生服务体系的持续改善，以及医疗保障制度的不断健全。

乡村丰富多彩的体育活动，也吸引着美术工作者的目光。像郭雪雕塑《山里的娃娃们》和王健、岳巧玲的中国画《乐融融》，便生动展现了乡村的体育健身活动。前者聚焦孩子们快乐的运动时光，以一名高高举起皮球的孩童为中心，塑造出周围的孩子们踮着脚争夺皮球的热闹景象。雕塑向上的动势，体现出少年蓬勃的朝气，迸发出生生不息的活力，也象征着农村体育发展的美好未来。后者则描绘了金秋时节一场其乐融融的乡村家庭羽毛球赛。画面的中心，是农家院中在柿子树下打羽毛球的青年男女，他们挥动球拍、腾跃挪移的身形，与画面左方坐着剥玉米的老人、玩耍的孩童，形成了鲜明的动静对比，生动再现了乡村生活的幸福场景。

在愈发深入的创作中，美术工作者坚持艺术性与思想性相结合。一方面，持续深化对不同题材、材料、技法的理解；另一方面，在色彩、造型、构图的运用中，注重表达真情实感，完成对时代故事的生动讲述、对时代精神的深刻阐释，丰富了作品的现实主义内涵。

大美医者的群像描绘

广大医务工作者是守护人民健康的卫士，更是铸就健康中国的基石。面对突如其来的疫情，他们冲锋在前、舍生忘死，以无私大爱诠释医者仁心。秉承“为时代画像、为时代立传、为时代明德”的光荣使命，美术工作者纷纷拿起画笔，用细腻的笔触、精妙的构思、充沛的情感，记录下一个个动人故事，致敬白衣战士。

一些作品以现实主义的群像描绘，在平凡人物塑造中追寻不凡精神。如庞茂琨油画《永恒与短暂》等作品，均采用古典写实的手法刻画人物，并以深色背景强化人物形象的厚重感与肃穆感，传递白衣执甲的力量和勇气。《永恒与短暂》以小切口展现大情怀，用三位医务工作者的形象替代群体塑造，表现了医务工作者在完成紧张工作后或倚凳、或卧地、或扶墙休憩的瞬间，讴歌了平凡英雄无私奉献的崇高精神。四川美术学院雕塑系师生共同完成的大型群雕《冬去春来》、张志坚等人创作的油画《致敬——最美逆行者》，则回归群像的艺术再现，将医务工作者置于更宏阔的叙事视野中，展现全民抗疫的感人场景。

一些作品以艺术化的场景描绘，在展示新成就的同时表现了人民群众不断提升的获得感、幸福感、安全感。如鲁丹油画《智慧医疗》，背景简化至纯色，不少医务工作者仅露出侧脸，以此弱化个体指向，强化艺术主题的集中表达，展现出医疗智能化水平的不断提升。马蕾、张彩翼创作的蛋彩画《呦呦鹿鸣》，则再现了屠呦呦与助手进行实验的场景。作品以白色为主色调，营造出一种宁静而富有仪式感的氛围。画面中各式各样的玻璃器皿，凸显医学研究的严谨性。层层罩染的技法强化了画面的通透感，表现出时间在交叠纵深的空间内流转徜徉，暗示科学研究的漫长与艰辛，以此向为保障人民健康作出重要贡献的科研群体致敬。美术工作者还从不同角度探索如何创新艺术形式以塑造典型人物、表现优秀成果，为相关主题性美术创作积累了宝贵经验。

健康中国建设给当下城乡生活带来的丰富变化，激发着美术工作者的创作灵感。期待他们用画笔多视角、多维度呈现我国医疗卫生和体育事业取得的巨大成就，在与时代同行中，创作出更多兼具生活底蕴、思想深度与艺术高度的优秀作品。

（作者为中国人民大学艺术学院教授）

《 人民日报 》（ 2021年12月05日 08 版）