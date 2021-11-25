“三正规·放心美”医美行业规范化论坛武汉站召开

11月23日，“三正规·放心美”医美行业规范化论坛暨倡议大会武汉站召开，中国整形美容协会相关负责人、湖北省及周边八十多家医美机构的代表和医生出席了本次会议。此活动是人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起的，致力于“三正规·放心美”理念的传播和推广，助力医美行业的健康发展。

中国整形美容协会常务副秘书长曹德全在致辞中强调：“国家主管部门对医美行业的监管力度在逐渐加强，相关法律法规的完善和严格的执法在促进医美行业的健康发展。中国整形美容协会为推进行业健康发展，建设了‘三正规’专题网站。网站目前已经实现三正规信息查询、常见医美项目价格指数查询、医美机构A级评价查询、医美网络舆情与风险预警、医美产品授权使用机构查询等五大功能，这五大功能将助力推动‘三正规·放心美’理念的推广以及医美行业的健康发展。”

湖北整形美容协会筹备组组长任军表示：“当前，市场充斥关于医美行业的负面信息，这与医美行业专业化程度不足有直接关系，因此，‘三正规’理念的推广意义重大。未来，希望‘三正规’理念的推广能够促进行业自律和规范化发展，让正规机构能在国家规定的范围内开展业务，医美医生能经过正规平台培训，正规产品能得到严格监管，使消费者能在安全放心的环境下享受医美服务。”

中国整形美容协会法务部主任曹伟从医美产品的营销宣传和项目安全管理的角度谈及当前医美行业的发展，他认为：“医美行业野蛮生长的自由时代已经结束，正在进入严管严查的监管时代。未来，医美机构在广告等方面的宣传上应把握好文字、字体、图片、数据、医生五个维度，医美机构要以规范化促进机构发展。”

今年是艾尔建美学连续第六年参与发起“三正规·放心美”倡议。会上，艾尔建美学相关负责人重点介绍了企业支持正规机构和产品的数字化解决方案“扫码验真”。通过“一院一码”即每家医美机构的专属二维码，消费者扫码可直接关联机构信息，并对产品进行验真。此外，艾尔建美学在各线上平台面向消费者开展扫码验真教育，并与平台共同建立艾尔建美学官方合作医院标准。

在圆桌讨论环节，嘉宾们表示，随着经济社会的发展和生活水平的不断提升，医美已成为越来越多大众的消费需求。医美市场的新消费需求推动了医美产品不断创新，也促使医美行业更加重视规范化发展，同时，医美行业需要更加重视医生的价值，让医美回归医疗本质。

会议最后，出席活动的各位代表和嘉宾参与倡议仪式，一起倡议传播“三正规·放心美”理念。