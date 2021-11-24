27.36亿人次参与 我国线下线上科普活动增长138%

科技日报北京11月23日电 （记者刘垠）记者23日获悉，科技部日前发布的2020年度全国科普统计数据显示，2020年度，我国共有27.36亿人次参与全国线下与线上各类科普活动，比2019年增长138.21%。其中，组织科普（技）讲座84.66万次，吸引16.23亿人次参与，比2019年增长484.68%；举办科普（技）专题展览11.01万次，共有3.20亿人次参观；举办科普（技）竞赛2.82万次，参加人数为1.84亿人次。

2020年，全国科普工作经费筹集规模为171.72亿元，较2019年减少7.44%。其中，各级政府部门拨款138.39亿元，占全部经费筹集额的80.59%，比2019年提高0.97个百分点。2020年，科普活动支出规模为81.63亿元，占科普经费使用总额的47.47%；科普场馆基建支出共计41.43亿元，占科普经费使用总额的24.09%。

数据的背后，呈现了全国科普工作经费总量有所下降、政府投入占比持续上升的特点。与此同时，科普人员队伍结构持续改善，专职人员数量持续增加。

统计数据显示，2020年全国科普人员规模为181.30万人，比2019年减少3.08%，但人员结构持续优化。中级职称及以上或大学本科及以上学历人员在专职人员、兼职人员的占比分别为62.45%、55.21%，均比2019年有所上升。专职科普创作人员达到1.85万人，比2019年增加6.50%。

不仅如此，科普场馆建设整体向好，场馆数量和展厅面积有所增加。2020年，全国共有科技馆和科学技术类博物馆1525个，比2019年增加48个。受新冠疫情冲击，2020年科技馆和科学技术类博物馆的参观人数明显下滑，数量为1.15亿人次，较2019年减少52.68%。

值得关注的是，2020年，国家实验室、工程中心、分析测试中心、科学数据中心等科研设施向社会开放8328个，比2019年减少28.19%，但由于部分单位采用了线上接待访问方式，接待人数达到1155.52万人次，较2019年增长21.89%。

在线下与线上科普活动紧密结合，产生广泛社会影响的同时，传统传媒渠道与新媒体平台联动，形成立体化科普传媒矩阵。2020年，全国共发行科技类报纸1.58亿份，出版科普图书9853.60万册，发行科普期刊1.31亿份，广播电台播出科普（技）节目12.83万小时，电视台播出科普（技）节目16.46万小时，共建设科普网站2732个、科普类微博3282个、科普类微信公众号8632个。

统计数据还表明，各地积极开展科普抗疫，助力疫情防控和生产两不误。比如，通过线上线下宣讲、资料发放等方式，向社会各界及时宣传防疫知识；通过微信、微博、直播、短视频、电视、电台等渠道积极开展动态线上科普，宣传科技战“疫”最新进展和成果；调动各领域科普力量，围绕复工复产、安全生产、防灾减灾等进行全媒体科普宣传。

据介绍，全国科普统计工作由科技部科技人才与科学普及司负责，中国科学技术信息研究所具体承担。2020年度数据的统计范围包括31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团，31个中央和国家机关有关单位，共回收调查表6.41万份，是目前国内统计范围最广、涵盖面最大、内容最丰富、最为权威的政府科普工作基础数据。