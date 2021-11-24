让隐形慈善“顺其自然”是最好的尊重

近日，浙江宁波市慈善总会收到一封厚厚的挂号信。信的署名是“顺其”，落款地址则是不存在的宁波市中山路1号。信封里依旧是一叠厚厚的汇款收据，共107张，总计105万元。这个神秘的匿名捐款人正是“顺其自然”，这已经是他连续第23年向宁波市慈善总会捐款，累计捐款1363万元。（相关报道见A6版）

如此神秘又大手笔的公益慈善捐款，引起了当地民众乃至全国网友的广泛关注。尤其是随着捐款年数的延长，捐款数额的增加，附着于背后捐款人身上的神秘感也与日俱增。按照多数人的普遍心理，越是神秘的东西，就越想知道答案和真相。因此很多网友纷纷出主意，希望帮助当地有关方面找出背后真正的捐款人。

在大数据、人工智能如火如荼的信息时代，找到“顺其自然”或许并没有想象的那么难；虽然许多人对谁是“顺其自然”充满了好奇和敬意，但大家就尊重匿名捐助者“隐形慈善”达成了共识。通过媒体公布每一笔善款的用途，说到底就是对隐形慈善的尊重与回应。

这个世界没有两片完全相同的叶子，人与人之间也存在着千差万别。有的人喜欢热闹，有的人喜欢安静；有的人热衷名利，有的人生性淡泊；有的人高调，有的人低调……尊重“顺其自然”低调行善的权利，呵护“顺其自然”坏事不做、好事不说的自由，不仅守护了爱心，也能激发更多潜在的慈善能量。

伴随着经济市场化、人口流动化，不同的人们在市场中拥有不同的机会和待遇，在生存生态上存在着鲜明反差。连续23年捐赠1363万元，“顺其自然”的财富积累要比普通人多一些。可是，只要有向善之心，不管富人穷人，都可以切实地裨益他人，点亮和温暖陌生人的内心世界。

前不久刚刚去世的厦门大学校友周詠棠先生，平日节衣缩食，却慷慨捐助母校，资助寒门学子。湖南长沙有位环卫工，每月捐款50元做公益。虽然每个人能力有大小，人生际遇有差异，但慈善公益不应该以捐款多少论英雄。“顺其自然”之所以打动人心，不仅是因为年复一年的坚持，也因为爱心自然流淌的与人为善。

一年又一年，“顺其自然”的爱心捐赠如期而至。为了避免被他人发现，“顺其自然”用心良苦。可不论是虚构落款地址，还是为了避免署上真名每张汇款单都不超过1万元，抑或每年都在11月底12月初汇出捐款，在互联网时代，面对这样与众不同的客户，通过金融机构或有关方面查找“顺其自然”并非不可能。尊重“顺其自然”的心愿，共同呵护隐形慈善，“顺气自然”不仅感动了一个城市，也带动了许多市民参与到隐形慈善之中。

慈善并非成功人士的专利，也并非只有炫耀式、作秀式的呈现方式；慈善不仅需要“富人之力”，也需要“人人之力”。从能做的事情开始践行慈善，用自己喜欢的渠道参与慈善，将爱心善行落实到日常生活之中，使之成为一种生活方式，才是一种成熟的姿态。这一点，在“顺其自然”的隐形慈善上得到了淋漓尽致的发挥。

让我们以“顺其自然”为榜样，让隐形慈善成为更多人的精神坐标和价值追求，成为更多人的生活方式。(黄慧)