助“银发族”重进影院 观影服务也需“适老”

【现实挑战】国家电影局最新公布《“十四五”中国电影发展规划》提到“促进电影消费、扩大观众群体”，使电影业内人士对老年群体更加关注，观影消费如何跨越“数字鸿沟”？

【应对策略】电影院持续进行“适老化”改造，业内人士建议避开黄金时间为老年朋友特设福利专场。此外，政府主管部门应鼓励“适老”影片源头内容产出

近日，国家电影局公布《“十四五”中国电影发展规划》，其中提到“促进电影消费、扩大观众群体、提高观影人次、为观众提供更舒适便捷的影院观影服务等目标”。新一代老年朋友被称为“新老年”群体，拥有富余的闲钱和开放的心态，他们可支配收入更多，审美经验也更丰富，但是在观影群体中却常被忽视。那么，观影消费如何跨越“数字鸿沟”，如何为老年朋友考虑得更周全？作为观影的主要场所电影院，是否有“适老”的解决方案？

事实上，电影院一直在优化软硬件设施，进行“适老化”改造，升级人性化的服务。最重要的是，吸引老年朋友的优秀内容创作，也在持续进行中。

老年朋友观影缘何被“劝退”？

老龄时代来临，据第七次全国人口普查数据显示，目前已有超2.64亿的老年人口，60岁以上的人口占全部人口数量的18.7%，65岁以上占13.5%。当下“新老年”群体也从生存型转向乐享型消费，老年朋友正在积极融入移动互联网的消费时代。但与之形成反差的是，网络时代下电影服务的“适老化改造”并未跟上脚步。

今年70多岁的厦门大学退休教师、鼓浪屿志愿者协会会长董启农认为，首先，老年朋友的“数字鸿沟”一直存在，40至55岁的中老年朋友虽会使用线上购票，但60周岁及以上的却不太会用智能手机。针对警方提示银行卡盗刷诈骗等风险，不少老人拒绝使用银行卡，更无法使用网络购票绑定的移动支付功能。再者，一些影院针对老年朋友的需求并不完善，比如硬件设置上：轮椅座配备不足视线不佳、轮椅座的“缺口位”设在第一排或过道的犄角旮旯、影厅阶梯不便拄拐、选座图例有“残疾人坐席”实际没有。最后，进口片没有中文配音，有些影片只有3D没有2D版本等，也是其劝退影院的原因之一。

董启农常在影院遇到一些求助帮忙取票的同龄人。“年轻人会将取票二维码发给老年家人，但其却不知如何操作取票机，有些人到影院后连影厅入口、取票机位都找不到。”他说，这并非孤例，如果年轻人无法手把手教学，老年朋友大多无法成功取票。此外，老年人对影院设备多有抱怨：影厅座椅局促不利腿脚伸缩，银幕亮度高，3D电影导致头晕恶心眼睛疲劳，抑或影厅的环绕音响刺耳等。

董启农认为，当下电影院看电影更适合年轻人，老年朋友看片需要花费30至40元，对他们来说，70年代5毛钱看电影很便宜，对于某些省吃俭用的老年朋友来说消费较高。有些老年朋友没有观影习惯，可能从未进过影院看电影。他建议，影院可以像一些KTV、景区等休闲娱乐学习，避开黄金时间为老年朋友特设专场：早场或下午场设置优惠价，按照不同年龄给予优待福利。

电影院适老改造及服务亟需升级

中国电影业亟需为老年朋友做出更多适老化改造，这也是《“十四五”中国电影发展规划》从国家层面所倡导的。2020年工业和信息化部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，不少主流App应用已推出“关怀版”“长辈版”“简易版”等模式，增大字体、提升方言识别能力、移除繁杂冗余功能、去除广告和诱导式按钮等。但一些“长辈版”只浮于表面，譬如App的电影购票渠道，对老年人仍然不够友好。

广义的适老化改造，则体现在影院的人性化服务。奥斯卡国际影城股东黄宇介绍，其每个影厅都有残疾人专用座位，工作人员也会提供用心服务和帮助，比如递上热水等；如果工作人员发现有推轮椅的老年朋友，会帮助将其送到相应影厅；如果他们需要柜台购票，或使用现金购票，或打电话预约购票，工作人员也会协助现场操作。黄宇认为，未来影院可以开设老年朋友爱心通道、设置更清晰的大号字体版引导标识、工作人员也可参与到他们的智能手机教学服务中。

梦露歌剧院影城股东张全军认为，影院可以优化硬件设施，对影厅进行更人性化的“适老化”改造。例如梦露从设计之初，将第一排空出轮椅位，给行动不便的老人和残疾人专用。他认为：未来影院可以开设“老年人专用影厅”，配套更舒适宽敞平坦的通道和座位，减少银幕亮度减少刺耳音效设置等。政府方面，各街道社区也可以开展社区老年影院的规划建设。

老年观影市场大有挖掘空间

2019年，一份针对老年群体的观影报告显示，75.32%的老年朋友几乎不去电影院观影。如果按当时国内2.49亿60岁以上老年朋友的规模和普通影片最低发行票价30元计算，全国如果能有20%的老年朋友一年至少看一次电影，便会产生14.94亿元的票房，不可小觑。另据《2020中国电影市场年度盘点报告》显示，无论男女，40岁及以上购票用户占比连年提升。目前各大中国电影市场监测平台，都未对40岁及以上用户再作细分，很多老年朋友的观影需求也被隐藏在其子辈孙辈的购票账户下，有些老年朋友常年挂靠在居委会和党委组织的观影活动中，有些单位还会给退休老人发电影兑换券。

以上数据支撑，体现中国社会福利制度下的“新老年”群体的电影消费潜力为可观的增量市场。2017年电影《芳华》赢得了老年朋友的广泛共鸣，贡献了大比例票房。2021年，最受他们青睐的电影是《悬崖之上》，《长津湖》同样在老年朋友观影群体中占据很大比例，可窥40岁以上的中老年朋友对历史（抗美援朝）、战争和军事都很感兴趣。

因此，如果电影业内人士对类型和内容深挖，老年朋友的观影市场大有挖掘空间。诸如，合家欢（含动画片）和家国历史题材，深受其喜爱。张全军认为，最终撬动老年朋友的还是内容。首先，《芳华》《你好，李焕英》《悬崖之上》《长津湖》等电影能吸引他们主动进电影院，在于本身质量过硬，类型题材紧扣其心意和心境，适合老年人看。他认为，电影院社区化推进是很好的尝试，今后投资方和导演能多考虑电影内容，最好选择老少皆宜的题材。主管部门在适合老年人的小众片方面，可以给予政策税收优惠，专资征收方面的杠杆支持，起到商家和老年朋友利益双赢的目的。其次，近年随着主旋律影片的增加，老年朋友逐渐回归影院，希望在源头内容上多一些产出。

厦门大学电影学院副教授张艾弓则认为，目前影院票价超过一般老年朋友的承受范围，除非是非常期待的题材，否则他们不会特别到影院观影。首先，归根结底是创作问题，关于历史、现实和有社会深广度的作品稀缺，不吸引偏好此类题材的老年朋友；其次，电影在老年朋友心目中是神圣严肃有担当的，这是早年电影观影的经验，他们无法接受电影作为纯消费产品看待。疫情防控常态化，人们的观影方式也向流媒体方向转变，如何把握住更多群体的观影需求，成为影院未来发展的关键。过去影院紧盯城市年轻观众不放，未来可将目光锁定在“新老年”群体身上。

文/王珉