BMS蔡学钧：为国内学术机构与合作伙伴搭建国际化平台

在2021年第四届中国国际进口博览会的现场，百时美施贵宝全球研发副总裁、中国研发负责人蔡学钧表示，本届进博会上，百时美施贵宝（以下简称“BMS”）除了展出在肿瘤学、血液学和免疫学领域的创新产品外，还引入了综合科学平衡发展的理念。

蔡学钧进博会现场发言。受访者供图

“BMS是中国的老朋友，我们希望能和国内众多志同道合者一起合作，把中国的科学创新推向世界。”蔡学钧表示，BMS不仅想要帮助到更多的患者，还希望给国内学术机构或初创企业提供国际化平台，为中国生命科学事业和健康事业的持续发展添砖加瓦。

蔡学钧介绍，自BMS正式进入中国以来，不仅将优质的抗肿瘤药物，如紫杉醇类药物、免疫肿瘤药物、双免疫联合治疗药物引入了国内，还针对中国的长期发展推出了“BMS中国2030战略”。这一战略在研发方面，旨在进一步推动全球尖端科技和科学发现在中国转换落地。

蔡学钧表示，科学无国界，BMS在与中国数十年的合作中与中国众多优秀人才和科研机构共同携手开展科研探索和临床研发。“目前，我们已和国内约300家医院合作开展临床研究，同时，我们也和南京江北新区达成战略合作，推动生命科学事业发展。”

关于中国市场的发展，蔡学钧有着很大的信心。他表示，中国的“双循环”的发展格局，给企业提供了广大的市场空间。BMS作为全球生物医药领域的重要推动者，正在思考如何最大程度参与中国发展，为推动《“健康中国2030”规划纲要》目标的实现贡献力量。中国的市场环境越来越多元化，进博会也越来越成熟，就像是一座桥梁把中国和世界连在了一起。

据了解，在本届进博会上，BMS以“‘手护’生命的守护”为主题，在医疗器械及医药保健展区和生物医药专区的1000平方米双展台上，通过裸眼3D和增强现实技术呈现了“BMS中国2030战略”，并展示了超过15款在肿瘤学、血液学、免疫学等核心疾病领域的创新产品与研发管线。