武田制药携全球创新成果整亮相进博会

11月6日，在第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，全球生物制药公司武田制药以“非常之年，非常武田”为主题，以900平米展台规模再度亮相，重点发布在消化、肿瘤、罕见病和血液制品等核心领域的创新产品和突破性疗法。同时，武田还在本届进博会上带来了武田全球未来研发管线以及在细胞/基因疗法等下一代生物技术领域的最新进展与布局。据了解，武田还将在进博会期间携手生物医药产业生态圈合作伙伴，带来十余场创新合作项目的发布会，彰显武田致力于帮助中国患者获得全球同步的创新疗法和健康体验，助力“健康中国”的承诺。

武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪。受访者供图

“2021年是‘十四五’开局之年，作为服务国内大循环、促进国内国际双循环的重要平台，第四届进博会的成功举办，彰显了中国持续坚定扩大开放、共享发展机遇的决心，帮助我们看到了越来越多的创新发展机会，也坚定了我们加大投资中国市场的决心和信心，”武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪表示，“作为医疗健康产业中的一员，武田制药致力于将更多的全球首创、同类最优的创新药物和突破性疗法引入中国，为实现‘健康中国’贡献我们的创新力量。”

“借着本届进博盛会的契机，我们非常高兴地宣布进一步拓宽研发在中国的战略布局。作为武田全球研发的重要引擎之一，亚洲开发中心始终致力于为中国以及亚洲患者带来更具突破性和治愈性的治疗方案。”武田亚洲开发中心负责人王璘表示，“未来，武田将携手创新生态圈的合作伙伴，以更大的平台、更快的速度、更高质量的研发创新，共同构建中国生物医药创新体系，赋能全球新药开发。”