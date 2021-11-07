“双十一”诚信卖消费者才能放心买

读11月6日贵报评论《少些套路多点真诚，让白菜卖出“白菜价”》和《一年中数学最好的时候》，笔者颇有感受。双十一促销的确应少些套路，多点真诚。

中国消费者协会日前发布消费提示称，一些商家双十一促销价格未必真实惠，有的商家使用的是“先涨后降”的套路，有的商家设置各种花式“买赠”，实际到手价格与平时并无差别，甚至还可能会是全年最贵，这个提醒就是对商家的有力警示。电商新产业仍要秉持“诚信无欺”旧商德，“诚信卖”才会有“放心买”，失信一次、自毁终身的案例并不少见。抛弃诚信，双十一促销季来得再早、时间拉得再长，恐也难以繁荣兴盛。

去年11月，市场监管总局公布了《规范促销行为暂行规定》，其中提出，折价、减价应当标明或表明折价、减价的基准，比如，可以促销活动前七日内最低成交价格为基准，也可以促销活动前最后一次交易价格为基准。为此，关键要保证“基准”的真实性，否则后面的工作都没有意义。