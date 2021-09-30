94.5%受访者觉得“好评注水”现象普遍

如今网购时，动不动就会出现99%、100%的好评率，但这并不意味着消费者完全满意商品。虚高的好评率，往往会给消费者带来困扰和麻烦。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1538名受访者进行的一项调查显示，94.5%的受访者觉得现在“好评注水”的情况普遍，76.5%的受访者认为刷好评扰乱了消费者对商品的客观评价，97.5%的受访者期待加强对刷好评现象的整治。

受访者中，00后占13.5%，90后占44.3%，80后占35.0%，70后占6.1%，60后占0.9%，其他占0.2%。

76.5%受访者认为刷好评扰乱了消费者对商品的客观评价

“现在购物评价的参考价值不是很高。”家住湖北荆州的90后刘修（化名）觉得，好评注水的现象很普遍，以至于影响了自己网购。她说现在购物时，会先找别人的测评，再有针对性地选购，还会挑有运费险的，这样即便不满意也能退货，“买个东西要花费更多精力了”。

调查中，94.5%的受访者觉得现在“好评注水”的情况普遍，其中38.4%的受访者觉得非常普遍。

“买东西一般会找销量多、粉丝多的店铺，这样的经营时间相对较长。”暨南大学研究生高云（化名）说，为了避免被刷好评的商家影响，她网购衣服时如果觉得质量不错，就会收藏店铺，平时只逛这些固定的店铺，基本不会“踩雷”，“也会看买家秀，有实物，挺有参考性的”。

四川宜宾的90后李一觉得，刷好评已经成为一种“恶性循环”，“好评量上去了，买的人才会多。评论多、流量大的店铺会排在前面，会被更多的顾客看到。如果没有销量，很难吸引到消费者”。

对于刷好评现象，76.5%的受访者认为扰乱了消费者对商品的客观评价，68.6%的受访者觉得弄虚作假，欺骗消费者，56.6%的受访者认为降低了对平台和好评率的信任。此外，36.4%的受访者表示怕被骚扰，即便不满意也不敢差评，26.0%的受访者认为以好评为唯一评价标准，使得商家不得不刷好评。

“刷好评的现象由来已久，这与商业利益和商业环境有很大关系。”北京师范大学经济与工商管理学院副教授、电子商务研究中心副主任李江予说，现在平台的规则是交易量越多，越容易被人看见。还有很多直播带货平台，商家面临着流量变现的现实需求。“在这样的情况下，如果商家不刷单，就会落后于他人，而且刷单带来的收益远大于风险。特别是对于刚起步的商家来说，在这种赢家通吃的互联网环境下，如何获得关注是他们面临的很大问题，所以只能通过刷单来获得关注量”。

李江予认为，刷好评的现象会造成不公平竞争，损害消费者权益，“但如果大的商业环境没有改善，就会导致越来越多的商家刷单”。

69.6%受访者建议加大对刷好评行为的监管

在北京上学的90后张富尧说，现在网购收到的商品里，经常会夹着好评返现的小纸条。如果东西物超所值或者与卖家描述相符，自己会去好评，既能帮卖家推广，也算给其他人一些参考，还能获得优惠。“但如果存在质量问题，不给差评就不错了，肯定不会昧着良心给好评”。

调查中，97.5%的受访者期待加强对刷好评现象的整治。

李江予认为，刷好评现象屡禁不止的原因主要有4个方面。首先是目前法律法规没有细化到互联网刷单上，导致执行起来有难度，“比如无法确定刷单多少是违法”。其次，目前的监管还不够严，一般是消费者投诉了才会监管，执法力度也不够。第三，平台在发展的过程中，越来越依赖商家，因此没有能力实施对商家的监管。“平台在接到对商家的投诉时，通常态度很宽容，一般是封禁一两天，这对商家刷单也是一种纵容”。最后，对刷单的个人和群体也没有监管措施，很少看到这类群体被追究。

张富尧觉得，网购平台应该进行监管，打击恶意刷单。“消费者也要提高意识，实事求是给出评价。同时擦亮眼睛，不要被虚假好评蒙骗，损害个人利益”。

在治理刷好评问题上，69.6%的受访者建议加大对刷好评行为的监管，65.7%的受访者建议设置更加多元的产品评价体系，63.7%的受访者建议对违反网络交易相关办法的商家进行惩处。其他还有：平台及时清理刷好评的信息（57.0%），畅通消费者的维权渠道（32.6%）等。

在治理刷好评问题上，李江予认为要进一步细化法律法规，明确好评返现等刷单行为的定义，“明确界定刷单刷到什么程度、造成哪种危害，算是违法行为。同一个商家在同一个平台上的多个账号以及不同平台上的账号，应该关联起来。让监管商家刷单行为，细化到可执行的层面。此外，对于刷单、刷好评等一系列侵犯消费者权益的行为，平台应该承担多大责任，也需要进一步细化”。

李江予认为，现在的人工智能、大数据有能力识别大规模的、有组织的刷单，因此执法部门需要加强日常监管，开展跨部门联动，“应该把处罚、监督机制透明化，把执法结果呈现出来，让消费者看到”。

“平台要承担起相应的责任。”李江予说，平台应该加强对刷好评行为的管理和惩处，从而处罚、震慑违规商家。