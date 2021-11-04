“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”获国家科学技术进步奖二等奖

11月3日，在国家科学技术奖励大会上，由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所牵头完成，光明乳业参与的“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”获2020年度国家科学技术进步奖二等奖。

此次获奖的“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”，主要针对我国奶及奶制品的质量提升技术开展研究，目标是将奶业做强做优，生产出高质量的产品，让消费者喝上优质乳，为强壮民族、健康中国作出贡献。

据介绍，在国家科学技术奖励大会的舞台上，光明乳业曾先后四次荣获此荣誉：2009年以“功能性益生乳酸菌高效筛选及应用关键技术”荣获国家科学技术进步奖二等奖；2013年以“干酪制造与副产物综合利用技术集成创新与产业化应用”荣获国家科学技术进步奖二等奖；2016年以“中国荷斯坦牛基因组选择分子育种技术体系的建立与应用”荣获国家科学技术进步奖二等奖；2018年以“耐胁迫植物乳杆菌定向选育及发酵关键技术”荣获国家技术发明奖二等奖，涵盖全产业链。

光明乳业历来注重科技创新，作为产品研发和领鲜成果的科研创新基地，光明乳业研究院始终保持着国内乳品行业综合实力排名靠前的位置。在研究院八大科研平台中，“乳业生物技术国家重点实验室”于2018年被国家科技部评估为“优秀类企业国家重点实验室”。

利用强大的科研和技术优势，光明乳业不断引领产品自主创新研发，将科技成果有效运用于产品输出中，推出常温酸奶品牌莫斯利安，并积极推动常温酸奶创新，推出国内甜品系列常温风味发酵乳；打造无添加酸奶“如实”，在今年推动“如实”全新升级，掀起高品质健康饮品新体验；研制出含有光明独有专利菌株ST-III的光明益菌多小蓝瓶，为肠道健康保驾护航……此次凭借“奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术”获得国家科学技术进步奖，再度印证了光明乳业强大的科研实力。

今年5月，光明乳业还荣获了上海市 “2020年度上海市市长质量奖（组织）”，成为了该奖项自2008年设立以来获奖的食品企业。科研实力加品质护航，让光明乳业高质量发展之路愈行愈稳。

光明乳业相关负责人介绍，此次获奖是行业和消费者对光明乳业科技创新能力的认可。未来，光明乳业将继续秉承乳业报国初心，助推中国巴氏乳高质量发展，让更多消费者享用美味、享受健康。