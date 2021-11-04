北京本轮疫情以家庭接触传播为主

昌平区一家五口全部确诊新冠肺炎，各售票渠道暂停发售上饶、天水等23个地区123个车站至北京地区的车票，本轮疫情传播途径主要以家庭接触传播为主，其次为棋牌聚集传播……北京市第255场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日召开，昌平区、北京市疾控中心、中国铁路北京局集团有限公司等相关部门负责人参加发布会，针对本市疫情防控相关情况回应市民关切。

昨日，北京市第255场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，11月2日12时至3日14时，本市新增5例本土新冠肺炎确诊病例，其中一人为11月2日已通报的4例确诊病例的家人，一家五口全部确诊。本轮疫情传播途径主要以家庭接触传播为主，其次为棋牌聚集传播，两种途径约占70%。昌平针对疫情迅速采取了相关措施，于11月2日完成了天北街道全员核酸检测，结果均为阴性，天通苑北二区需连续五天进行核酸检测，昨天进行了第二次检测。

昌平天北二区一家五口确诊

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报，11月2日12时至3日14时，本市新增5例本土新冠肺炎确诊病例。昌平区人民政府副区长佟立志详细通报了确诊病例的行程轨迹。

北青报记者了解到，5例本土确诊病例均在昌平，分布在不同小区，包括昌平区北七家镇宏福苑小区、昌平区东小口镇魏窑村、昌平区北七家镇名佳花园四区、昌平区东小口镇小辛庄村、昌平区天通苑北街道天通苑北二区。

其中，确诊病例1为10月28日已通报的无症状感染者；确诊病例2和确诊病例4均为确诊病例的“次密接”；确诊病例3和确诊病例5为此前确诊病例的密切接触者。其中，确诊病例5是一名学生，为11月2日已通报的4例确诊病例的家人，目前，居住于天通苑北二区的这一家五口全部确诊，包括两个孩子及其父亲、母亲、祖母。

昨日发布会通报显示，新增的5例确诊病例曾到访的地方包括：西部马华牛肉面（中关村壹号店）、喜来健理疗馆、深蓝幼儿园、清华长庚医院、庆丰包子铺（平西府店）、北七家镇平西府村彩票站、民辉联盟超市、春天超市、望京体育园、德荣文具店等。

家庭接触和棋牌聚集为主要传播途径

庞星火表示，截至目前，本轮疫情全市累计报告本土病例39例，其中确诊病例38例、无症状感染者1例。德尔塔变异株传染性强，本轮疫情传播途径主要以家庭接触传播为主，其次为棋牌聚集传播，两种途径约占70%。目前已有多个家庭共同居住人员全部感染。

目前，全市已有多个封控小区陆续解封。庞星火提醒，解封小区居民牢记解封不等于解防，要继续坚持防控意识，个人防护一刻也不能放松。健康监测期间应做好四点个人防护：包括密切关注身体健康状况、避免不必要的外出、外出正确佩戴口罩、注意环境和个人卫生。

北京市委宣传部对外新闻处处长田伟在发布会上强调，当前首都疫情防控处在关键时期，一刻也不能放松。要继续坚持“非必要、不举办”原则，减少婚宴、会展、论坛、商演等聚集性活动，大型游乐场所要加强防控管理，严格各项防控措施。秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季，市民应注意近期气温变化。疫苗接种人员、核酸检测人员、一线防疫人员、老人儿童等群体应注意防寒保暖，做好戴口罩、勤洗手、一米线等个人防护，降低秋冬季呼吸道传染病叠加风险。

他还提到，要做好老年人群体疫情防控，加大对老年人的关心关爱，加强对居家隔离等相关老年人的服务保障，掌握每位老年人的急病、特殊病等情况。积极为老年人开展符合防控要求的文化娱乐活动，鼓励老年人建立良好的健康习惯。

天通苑北二区将连测五天核酸

在发布会上，昌平区副区长佟立志介绍了该区疫情及相关处置情况。她表示，截至昨日12时，昌平区管理密切接触者3856人、次级密切接触者1431人，均已落实管控措施。其中，已管控天通苑北二区确诊病例一家密切接触者555人、次级密切接触者69人，目前核酸检测结果均为阴性。

同时，截至昨日，昌平区已完成宏福苑小区第7轮全员核酸检测，东小口镇森林大第北区第5轮全员核酸检测，对沙河镇防范区进行了4轮大规模核酸检测，对小汤山镇、城北街道等重点防范区进行了3轮核酸检测，结果均为阴性。

“11月2日，我们完成了天北街道全员核酸检测，结果均为阴性。”佟立志表示，昨日正在对天通苑北街道天通苑北二区进行第二次核酸检测，“一共连测五天”。她还特别提醒，10月27日以来，在天通苑北二区居住过且目前未在封控区域的居民朋友，要主动报备，进行检测。

佟立志还介绍，目前昌平区已调配1000余名工作人员进驻天通苑北二区，开展居家管控和服务保障等工作，切实做好居家隔离人员的需求收集、帮助购买、配送到户等工作。为全力以赴保障市民生活需求，已经引导批发市场、商超、电商企业拓宽供货渠道，加大调运力度，截至11月2日，全区17家农副产品市场到货量3057吨，销售量2465吨，生活必需品供应充足、供求平稳。引导督促平台企业提高对管控点位的配送效率，全力打通封控社区生活必需品配送最后一公里。同时，对于囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等行为加强监管，严厉打击，全力维护消费者合法权益。（记者 蒋若静 解丽 王斌）