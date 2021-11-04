昌平58家社区青年汇投身抗“疫”

他们，驻守在居民楼院卡口点；他们，值守在核酸检测点；他们，有时一身白衣、有时一件蓝马甲…他们就是始终奋战在社区抗疫一线的昌平区社区青年汇的社工们。

年轻宝妈来支援

“您好，我是沙阳路社区工作人员，现在进行疫情入户排查工作，请问家中是否有人从外地回来？您最近是否有去过高风险地区？”10月23日上午10点，在沙阳路社区，青年汇社工潘晓茜正拿着手中的记录表，仔细询问认真填写居民的详细信息，这已经是她当天上午入户走访的第十户居民了。

自此次疫情发生以来，沙河镇沙阳路社区便进行了地毯式入户排查，认真登记各户居民的基本信息，详细询问住户近期的出行情况，并查看当天的行程码及绿码判断是否为密接人员，事无巨细都要做好记录。

潘晓茜是沙阳路社区入户排查的工作人员之一，而与其他人不同的是，她还是一位“宝妈”。家里的宝宝不到两岁，尚在哺乳期的她便“披挂上阵”，为抗疫贡献自己的力量。

而这已经不是潘晓茜第一次参加疫情防控工作了。潘晓茜说：“前几个月昌平的疫情防控工作我也参与了，所以我算是一名有经验的‘战士’了。虽然孩子的年龄还小，但是我作为一名社工，就要有所担当。”

80后社工守护社区疫情防线

“请排好队、戴好口罩、出示健康码、扫码登记……”自昌平区10月下旬出现确诊病例以来，这样简简单单的一句话，却是青年汇社工李淑婷每天在社区卡口值班时要重复上百次的话语。

疫情突发，作为一名80后社工，李淑婷再次穿上了熟悉的“战袍”，戴好口罩，来到霍营街道霍家营社区投入抗疫一线。扫码测温、大数据排查、为居家隔离人员安装门磁、为隔离家庭购买生活用品并倒垃圾……李淑婷说：“作为一名社区青年汇社工，服从社区的安排，坚守本职工作，危急关头要豁得出去。”

帮助国际友人核酸检测

10月22日下午，刚刚大学毕业不久来到社区工作的青年汇社工赵思宇，来到了社区疫情防控一线。

看到一名外籍男士正拿着手机眉头紧锁，赵思宇立即上前询问。外籍男士听到后立即向赵思宇询问核酸检测的流程，在赵思宇的帮助下，这位外籍人士排队、检测顺利完成。临走前他特意对赵思宇表示了感谢。疫情值守期间，赵思宇与多位国际友人交流，实现了有效沟通和服务，提升了检测效率。

赵思宇说：“我是临时接到通知要来抗疫一线值守的。到了现场后便忙碌起来了，可是一到晚上就发现自己穿的有点少。社区的阿姨们看到后，便给我找来了大衣、马甲，当时穿上后，不仅身体暖和了，心里更加温暖……”赵思宇与社区的小伙伴们对照摸底台账，不厌其烦地一次次核对，直到确保辖区居民全部检测完毕。

沙河地区社区青年汇社工第一时间组织前往白各庄村，协助白各庄社区2万名居民完成7轮核酸检测；陪同外诊就医200余人；协助镇街进行派单3000余份；部分社工担任楼长，为520余名居民解答疑惑，进行安装门磁、快送达递、投放垃圾等工作。

自10月16日以来，为丰富辖区青年日常生活，昌平区58家社区青年汇开展了“线上防疫讲座”等各类主题活动216场次，服务青年9400余人次。截至昨日，共有60名社区青年汇社工参与卡口值守、敲门行动、派送生活物资、核酸检测点保障等工作，累计服务13500余小时。（刘婧）