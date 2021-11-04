哪儿疼就贴哪儿？膏药也得对症下“贴”

镇痛贴是外用药的一种，常见的镇痛贴包括中药成分的镇痛贴、解热镇痛抗炎药成分的镇痛贴、局麻药成分的镇痛贴以及阿片类药物的镇痛贴，这些镇痛贴都是哪儿疼贴哪儿吗？使用中有什么注意事项呢？今天药师来给大家介绍一下相关的知识。

中药成分的镇痛贴：症状缓解及时揭掉

中药成分的镇痛贴一般有活血化瘀、消肿止痛的功效，常用于软组织损伤、扭伤、肩周炎、肌肉关节痛等。该类产品有很多厂家和规格，比较常用的如万通筋骨康贴、麝香壮骨膏、消痛贴膏等。

该类镇痛贴应贴于患处，也就是哪儿疼贴哪儿，需要注意一般不用于有破溃、皮损或感染的皮肤，敏感皮肤或长期使用可能会出现皮肤瘙痒、刺痛等，因此症状得到缓解以后应及时揭去。

解热镇痛抗炎药成分的镇痛贴：哮喘者慎用

解热镇痛抗炎药成分的镇痛贴一般含有“非甾体抗炎药”，起到镇痛消炎作用，用于骨关节炎、腱鞘炎、肌肉痛、外伤所致肿胀疼痛等。常见药物包括氟比洛芬凝胶贴膏、双氯芬酸钠贴等。

该类镇痛贴也应贴于患处，勿用于破损的皮肤及黏膜，注意有哮喘病史的患者慎用，同时由于局部应用也有部分药物会全身吸收，应避免长期大面积使用。

局麻药成分的镇痛贴：虚弱者减小面积用

局麻药成分的镇痛贴常用的主要是利多卡因凝胶贴膏。主要用于缓解带状疱疹后遗神经痛等神经病理性疼痛。

使用时应用于无破损皮肤，覆盖疼痛最严重的区域，可根据疼痛部位面积用剪刀剪成小块使用。对于虚弱患者或肝功能不全患者建议减小使用面积，对局麻药有过敏史的患者禁用。

阿片类药物的镇痛贴：中重度疼痛适用

阿片类药物的镇痛贴属于麻醉药品，需由专业医师开具专用处方后领取，常用的包括芬太尼透皮贴剂等。该类药物主要用于中重度慢性疼痛，如癌痛的治疗。

阿片类药物是中枢镇痛药，透皮吸收后与中枢神经系统内的阿片受体结合起到镇痛作用，因此这类镇痛贴不是哪儿疼贴哪儿，要按照说明书推荐的部位进行粘贴。

如芬太尼透皮贴剂应在躯干或上臂的平整皮肤表面贴用，每72小时更换一次，更换贴剂时应更换粘贴部位，同一部位的皮肤至少应相隔几天后才可重复粘贴。另外还要注意，温度升高可加快药物的吸收。对于发热患者应进行密切监测，同时避免将贴用部位直接与热源接触，如加热垫、电热毯等。

总之，不同镇痛贴的使用方法和适用范围不同，应根据具体情况来选择，药师建议大家最好在医生或药师的指导下使用，并在用药前仔细阅读药品说明书。

文/李然（北京肿瘤医院）