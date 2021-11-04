用理解和信任呵护医者仁心

有孩子的家庭，少不了和儿科医生打交道。前不久，一档儿童医疗纪录片《你好，儿科医生》将镜头对准儿科医生，24小时不间断的沉浸式拍摄，为我们真实呈现了儿科医生的职业现状和相关医院的众生相，也提出一个个关于医疗救治、医患关系、科学育儿的现实问题，启人深思。

行医，是爱的艺术。对于儿科来说，尤其如此。儿科患者有体征却不一定说得清楚症状，小患者们情绪常常失控、行为难以约束，这些都让诊疗变得困难，也意味着儿科医生需要更多的爱心和耐心。纪录片里的许多医生，不仅医术高超，还练就了哄孩子的十八般武艺：兜里常备糖果、饼干，用动画片拉近与患者的距离，通过天马行空的对话转移患者注意力……他们，有严肃专业的一面，也有风趣幽默的一面；他们，总是把疾病挡在身后，把耐心和微笑留给患者；他们，不仅治疗身体上的疾病，也以耐心和用心驱散小患者们心理上的阴霾。

相比于其他医疗纪录片，《你好，儿科医生》稍显不同：让人揪心泪目的场景很多，让人忍俊不禁的片段也不少。正如导演所说，孩子们天然的萌趣，会冲淡医疗节目悲伤、沉重的氛围。不过，儿童患者的童真、稚嫩，却让那些生命的沉重、抉择的艰难愈加凸显。令家长无所适从的罕见疾病，令医生束手无策的危险病情，让屏幕前的观众也跟着揪心。看见生命的无常和脆弱，所以更加敬畏生命；认识医学的边界、生命的禁区，也更懂得了只要有一线生机就会全力以赴的医者仁心。

对于儿科医生来说，挑战不只来自于疾病。现实中，孩子往往是家庭的注意力中心，这意味着儿科医生在工作中面临更高的期待、更严苛的审视，需要具有更强的心理抗压能力。有时不被信任、不被理解，或许是年轻医生成长的必经路；遇上忧心忡忡、情绪激动的家长，被迁怒、遭误解、受委屈可能也是“家常便饭”。除了工作压力大之外，培养周期较长、收入偏低、晋升不易、医患关系紧张等原因，也使得儿科常常面临招不来人、留不住人的难题。《中国儿科资源现状白皮书》显示，现阶段儿科医生的缺口已经超过20万。破解儿科医生紧缺这一社会性问题，需要全社会予以更多支持，一方面要用理解和信任为医生筑牢保护墙，另一方面也要为他们的职业发展竖“阶梯”搭“桥梁”。

儿童的健康成长，离不开医生的呵护，更需要家长相向而行。除了呈现治病救人的真实场景，儿童医疗纪录片更像一面折射家庭和教育的镜子。情绪失控的妈妈误伤孩子，小孩的“呼救预警”被忽视导致疾病恶化，长辈不信医生迷信“秘方”……面对防不胜防的疾病，要避免或者减轻对孩子的伤害，家长的作用不可替代。健康，不仅是身体康健，更是心理舒展；护佑成长，需要科学知识和方法，更需要良好心态。在共情共鸣中增进理解、触发思考，这对于许多家庭来说，同样是一种慰藉。

《 人民日报 》（ 2021年11月04日 05 版）