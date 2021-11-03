让老年人不断享受数字红利

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿，预计“十四五”时期这一数字将突破3亿，人民群众对健康以及养老的需求日益迫切。

随着我国经济社会的快速发展，智慧健康养老产品和服务正不断丰富，智慧健康养老理念已深入人心。但是，我国智慧健康养老产业仍面临技术产品供给不足、融合应用不够、产业公共服务能力薄弱等问题。

为进一步推动智慧健康养老产业创新发展，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委日前公布了《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》（以下简称《计划》），要求打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式，为满足人民群众日益增长的健康及养老需求提供有力支撑。

近年来，快速发展的信息技术正提升着健康养老产品以及服务的智慧化水平，不断让老年人享受数字红利。为此，在推动智慧健康养老新技术研发方面，《计划》明确，开发适用于养老照护的多模态行为监测技术、跌倒防护技术、高精度定位技术；支持突破康复干预技术、神经调控技术、运动功能康复评估与反馈等核心技术；攻关适用于家庭服务机器人的环境感知、脑机接口、自主学习等关键技术。

民政部有关部门负责人表示，《计划》还要求支持发展具有健康状态辨识、中医诊断治疗功能的中医数字化智能产品。支持发展能够提高老年人生活质量的家庭服务机器人，“这些举措将进一步丰富智慧健康养老产品种类，提升健康养老产品的智慧化水平”。

在拓展智慧养老场景，提升养老服务能力方面，《计划》提出，重点面向家庭养老床位、智慧助老餐厅、智慧养老院，打造智慧化解决方案，创新“互联网+养老”、“时间银行”互助养老、老年人能力评估等智慧养老服务。

对此，民政部有关部门负责人介绍，以智慧助老餐厅为例，要面向社区养老助餐场景，集成应用互联网、人工智能等技术，提供线上订餐、刷脸支付、精准补贴、膳食管理、食品安全监管等服务。而“时间银行”互助养老服务，则要求运用互联网、大数据、区块链等技术，赋能互助养老，创新低龄老年人服务高龄老年人、伙伴式陪伴等互助养老模式。

除了不断增强智能产品适老化设计以外，不断提升老年人智能技术运用能力也十分重要。对此，《计划》指出，深入实施“智慧助老”行动，依托社区、养老服务机构、老年大学等，研究编制老年人智能产品应用教程，开展视频教学、体验学习、尝试应用、经验交流、互助帮扶等智能技术应用培训活动，切实解决老年人运用智能技术困难，便利老年人使用智能产品及服务。提升老年人信息应用、网络支付等方面的安全风险甄别能力，增强老年人反诈防骗意识。