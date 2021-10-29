国家卫健委：拟在北京、天津等15个省份设立康复医疗服务试点地区

国家卫健委官网截图

人民网北京10月29日电 （记者张文婷）为加快发展康复医疗服务，切实增加康复医疗服务供给，满足群众多样化康复医疗服务需求，国家卫健委发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》（以下简称：《通知》），确定北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、江西省、山东省、河南省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区15个省份作为康复医疗服务试点地区，试点时间为2022年1月—12月。

《通知》指出，康复医疗服务试点主要涉及以下七项任务：

一是增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量。试点地区要结合“十四五”医疗卫生服务体系规划和医疗机构设置规划要求，以及本地区康复医疗服务需求等，引导区域内部分一级、二级医院转型为康复医院，或支持社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心等，增加康复医院和康复医疗中心的数量。鼓励有条件的基层医疗机构根据需要设置和增加提供康复医疗服务的床位。

二是加强康复医疗学科能力建设。试点地区要结合“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案和公立医院高质量发展要求，将康复医疗作为补短板强弱项的重点学科领域予以加强，支持康复医学科软硬件建设，提高康复医疗服务能力。积极推动神经康复、骨科康复、心肺康复、儿童康复、老年康复等康复医疗亚专科能力建设。

三是加强康复医疗专业人员培养培训。试点地区要按照国家有关要求，结合本地区实际建立康复治疗师岗位培训制度，对正在从事和拟从事康复治疗工作的人员开展规范培训，增加康复治疗师数量，提升康复治疗能力。探索将康复医疗基本知识纳入全体医务人员培训中，逐步将康复理念贯穿于疾病预防、诊疗、康复等全过程。

四是创新开展康复医疗多学科合作模式。有条件的医疗机构积极开展康复医疗早期介入和加速康复外科服务模式试点，创新推动康复医疗与临床科室的紧密合作，将加速康复理念贯穿于疾病诊疗全程，手术前后康复及时介入，促进患者快速康复和功能恢复。逐步探索形成康复早介入的好做法，以及加速康复外科服务模式的试点经验。

五是加快推动居家康复医疗服务发展。有条件的医疗机构探索开展居家康复医疗服务，通过“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等方式将医疗机构内康复医疗服务延伸至居家，为行动不便的老年人、出院患者等人群提供专业的康复治疗、康复训练和指导等服务。

六是积极推动康复医疗与其他服务的融合发展。有条件的医疗机构积极提供中医药康复服务。强化中医药康复专业人才培养和队伍建设。推进康复医疗服务和康复辅助器具配置服务深度融合，建立康复医师、康复治疗师与康复辅助器具配置人员团队合作机制，提高专业技术和服务能力。

七是探索完善康复医疗服务价格和支付机制。试点地区应当将康复医疗服务价格纳入本地区深化医疗服务价格改革中统筹考虑,做好相关项目价格的调整和优化工作。切实落实国家确定的康复综合评定等29项医疗康复项目，并加强医疗康复项目支付管理。鼓励结合实际建立居家康复医疗服务价格和支付机制。

《通知》要求，要结合实际积极开展康复医疗服务试点工作，重点在康复医疗服务体系、服务模式、人员培训、学科建设以及价格支付政策等方面积极探索、勇于创新、形成示范经验和典型做法，以点带面、逐步推广。及时发现试点过程中出现的新情况新问题，并积极研究解决。