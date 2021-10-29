总爱“比比比”，因为你还没长大

从理论上来讲，随着年龄的增长，人们对自己的认识会越来越清晰，与他人的比较对自身造成的影响理应越来越少，但也有部分成年人仍处在“永恒青少年”的状态，依旧需借助比较、旁人的评价来获得自我定位。

最近，有这样一则社会新闻：河北邯郸的李先生加入了一个群聊，群友晒手机话费余额，他也忍不住加入其中，结果控制不住自己，把全部积蓄几乎都充了话费，足足充了9万多元。事后冷静下来，李先生懊悔不已，但为时已晚。

因攀比心态作祟，让自己险些倾家荡产，不禁令人唏嘘。那么，我们为什么难以控制攀比的冲动？攀比行为有正向意义吗？我们该如何与攀比心态“友好”相处？这篇文章将告诉你答案。

社交媒体助长攀比行为

研究发现，人们每天都会进行几十次甚至上百次的比较行为。这种行为自儿童期开始出现，于青春期达到顶峰。

从生理机制上来说，人的大脑里有一组和奖赏机制有关的神经元进行比较，这组神经元在青少年时特别活跃。在和别人的对比时，若青春期的孩子得到了旁人的肯定和认同，其大脑里负责社交奖励的区域就会释放多巴胺（一种神经递质），他们就会感到非常快乐。此外，旁人的评价是青春期孩子认知自我的重要方式，因此他们会很在意别人对自己的看法。

从理论上来讲，随着年龄的增长，人们对自己的认识会越来越清晰，与他人的比较对自身造成的影响理应越来越少，但也有部分成年人仍处在“永恒青少年”的状态，依旧需借助比较、旁人的评价来获得自我定位，前文中因充9万话费濒临破产的李先生就存在着这种认知偏差。

值得一提的是，攀比心态蔚然成风，离不开社交媒体的出现。过去信息传播没有如今这么迅速便捷，就算有人功成名就，消息传播的范围也是有限的。可如今，只要打开社交媒体，立刻就能看到别人成功的信息。

此外，社交媒体还带来了一些负面影响。比如，刚和男朋友吵完架，点开朋友圈就看到有人秀恩爱；刚被解雇，就看到别人发微博说换了个好工作……这些信息不是针对你发的，却给你带来了不必要的“自尊损伤”，激发了内在的攀比机制。

可激活前额叶网状通路

常言道“井无压力不出油，人无压力轻飘飘”，就像有适度的压力也是好事一样，攀比也有正面作用。

和那些比自己强的人比较可以产生良性压力，激活“交感神经系统”，让人紧张、积极起来，进入战斗状态，从而获得前进的动力，我们通常把这种比较称为“上行社会比较”。

相反，与表现不如自己的人开展“下行社会比较”，则是我们寻求自信的方法之一，人们常说的“知足常乐”就是使用了向下比较的方式。值得一提的是，依托于“下行社会比较”获得的自信并不稳定。

攀比还可以反向增强内侧前额叶的功能。科学家发现，内侧前额叶皮层负责自我认知和自我归因。它支配大脑完成自我控制、目标管理和决策等工作，衡量某件事情的利弊并判断这件事是否值得做。

由于开展社会比较，需要对自己有足够清晰的认知和定位，并且能够客观地评估周遭的情况，因此社会比较可以激活内侧前额叶的网状通路，达到增强大脑相关功能的效果。

建立“自评”路径对冲攀比心态

在本文开头提到的新闻中，头脑冷静之后的李先生对自己的攀比行为懊悔不已，可造成的实际经济损失却很难弥补了。那么，在现实生活中，我们该如何做才能避免掉入攀比的陷阱呢？

也许，你可以考虑建立“自评”路径。陷于攀比心态的人要不断通过和他人比较，以及在他人那里获得积极评价（如评分、排名、夸奖等），来获得稳定的自尊，我们将其称为“他评”途径。

一个看重他评的人，外界的负面评价，会对他造成致命伤害，引起自我怀疑和自我否定，引发焦虑情绪。在该情绪的影响下，人们为得到外部认可，会更容易陷入攀比的陷阱。

获得自尊的另一个途径，就是建立自我评价体系，即了解自己是什么样的、需要什么、想实现什么，我们将其叫做“自评”途径。

一个看重自评的人，比较在意有没有实现自己的目标，他人的看法以及与他人的比较，在自我评价体系中相对不那么重要。例如，我学习知识的快乐来自知识本身，而非他人的赞扬，学习不是为了赢过他人。

对这种人来说，“我”的人生目标是重要的，别人对我的态度不重要，重要的是别人提给我的意见和建议说得对不对、对我的人生进步有没有益处……明确自我目标，是赶走脑中“虚拟评论员”最有效的方法。

下一次，如果我们面临比较性的场景时，多问问自己：“我的目标是什么？这种比较能让我进步吗？”或许，我们就可以保持冷静，避免像充值9万元话费这样的冲动攀比行为了。