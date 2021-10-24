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内蒙古额济纳旗启动第四轮全员核酸检测

2021年10月24日09:25 来源：中国新闻网

　　(抗击新冠肺炎)内蒙古额济纳旗启动第四轮全员核酸检测

　　中新网阿拉善10月24日电 (记者 张玮)10月24日7时，内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗启动第四轮全员核酸检测。

　　根据疫情防控工作有关要求，为坚决迅速阻断传播渠道，确保广大居民的健康安全，经额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部研究决定，从10月24日7时起，在全旗范围内开展第四轮全员核酸检测工作。

　　阿拉善盟卫健委主任黄永明介绍，额济纳旗第三轮全员核酸检测工作于22日上午8时30分启动，截至当日24时，共计采样32945人。“目前已经出结果28180人份，其余正在检测中。对可疑混管样本进一步开展单管采样检测。”

　　同时，记者从阿拉善左旗新冠肺炎防控工作指挥部获悉，该旗巴彦浩特镇区于10月22日11时启动第二轮全员核酸检测，共采样检测121232人份，检测结果均为阴性。

(责编：乔业琼、连品洁)


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