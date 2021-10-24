与时间和病毒赛跑——宁夏“疫”线全景扫描

“霜降”时节，宁夏已是寒意深深，一场突如其来的疫情打破了这个人口约700万的西北省区的宁静。截至22日，宁夏银川、吴忠两市已报告确诊病例11例、无症状感染者2例。10月23日0时起，银川市金凤区森林半岛小区、兴庆区太阳都市花园小区、西夏区物华兴洲苑小区被调整为中风险等级地区。

人民至上、生命至上，同时间赛跑、与病毒较量——宁夏疫情防控阻击战迅速打响，各级政府第一时间启动应急响应，组建专家组救治病例、全面开展摸排、封控涉疫小区和楼栋、紧急停课、开展居民核酸检测……

在吴忠市人民医院核酸检测实验室，技术骨干田静正紧盯检验每一个环节。从18日进入实验室，她已100多个小时没有回家，丈夫也是医务人员，两人根本顾不上家里的老人和小孩。

数据显示，截至22日，宁夏已对密接、次密接和风险人员累计核酸检测42万余人次，实现了病例早发现、早隔离、早诊断、早治疗。

22日，银川市决定在兴庆、金凤、西夏三个市辖区开展核酸检测，力争在周末两天内完成近两百万人口的检测。当晚，自治区、银川市及周边地市7000余名医务人员克服困难，提前到采样点就位，市民们也不顾寒冷，连夜排队采集咽拭子。

“疫情就是命令，尽管有300多名医务人员居家隔离，医院人手严重不足，但我们仍想方设法把每天核酸单管检测量从3000支提高到1万支，同时抽调500多人支援银川市三区核酸检测工作。”宁夏回族自治区人民医院副院长魏述军说。

自治区人民医院医务人员为大学生群体采集核酸样本（自治区人民医院供图）

在与时间和病毒赛跑的这条赛道上，社区防控也是重中之重。截至目前，宁夏已封闭管理小区24个，封控管理楼栋134个、单元732个、风险点9个。

在被封闭管理的金凤区森林半岛小区，来自公安、物业、街道社区和卫健等部门的工作人员组成6个工作组，24小时在线，牢牢筑起一道防线。“小区居民每天进行一次核酸检测，今天已是第六天，大家都很配合。”银川市北京中路街道党工委副书记李亚彬说。

银川市金凤区森林半岛小区志愿者对居民线上采购的生活物资进行分发配送（受访对象供图）

封闭管理之下，居民生活如何保障？记者在小区入口处看到，一辆辆写有楼号的手推车整齐排列，居民网上下单、电话订购或亲朋送来的必备生活物资堆放在集中地点，由志愿者和工作人员按备注信息装进相应楼号的手推车，进行分发配送。

疫情无情人有情。在抗疫一线，不同职业、不同年龄的志愿者众志成城齐发力，爱心企业、热心市民送来的捐赠物资暖人心。吴忠市县两级团委发出疫情防控储备志愿者招募令仅12个小时，就有780名青年线上报名。大学生刘欣宇主动请缨到核酸采样点维持秩序、帮助群众扫码登记。

“当我们生活的城市面临疫情考验，履行社会责任、贡献青春力量，就是我的使命和义务。”她说。

自疫情进入常态化防控阶段以来，宁夏虽也有零星疫情，但因防控得力并未造成蔓延扩散。而根据自治区疾控中心对本轮疫情中部分确诊病例样本进行的基因测序，两条传播链都指向德尔塔变异株，其病毒载量高、潜伏期短、传播力强，给疫情防控带来很多不确定性。

吴忠市公交司机正在对车辆进行日常消杀（吴忠市委宣传部供图）

“目前宁夏整体疫情仍呈输入引起的散发状态，但疫情尚处于早期快速发展阶段，从西安关联聚集性疫情发病情况看，不排除未来3-5日内两条传播链持续出现续发病例的可能。”自治区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室主任田丰年说。

尽管本地防控形势严峻，但宁夏仍坚决服务全国大局。据了解，宁夏对17日、18日来自内蒙古额济纳旗、目的地为外省、途经宁夏的三列旅游专列就地紧急扣停，妥善安置专列旅行团游客1943人，并开展健康管理。

田丰年说，宁夏疫情处置工作正处在与时间和病毒赛跑的关键阶段，必须时刻保持高度警惕，严格落实“早、快、准、实”要求，力争在一个最长潜伏期基本控制住疫情，尽最大努力阻击疫情扩散蔓延。