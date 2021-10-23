第九届全国日间手术学术年会开幕

10月22日，第九届全国日间手术学术年会以“线上与线下”相结合的方式召开。本次大会的主题是“科技创新促进日间手术发展”，大会设立了“日间手术发展与管理论坛”“日间手术临床操作技术论坛”“日间手术麻醉论坛”等11个分论坛，邀请国内外专家学者分享日间手术管理和实践经验。

大会现场（受访者供图）

大会开幕式由中国日间手术合作联盟主席、国家卫生健康委卫生发展研究中心名誉主任张振忠主持。参加大会开幕式的还有中国日间手术合作联盟各成员单位的副主席、副秘书长。来自全国各地政府部门、医疗机构、企事业单位、社会团体、高校及科研院所的研究者和实践者，相关医药卫生领域和媒体界的朋友近300余人在现场参会，超过6万人通过线上参与会议。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任（主持工作）付强表示，卫生发展中心作为国家级智库，在推动日间手术规范化发展的道路上一直不断的努力和探索。自2012年以来，卫生发展中心协同成员单位持续开展医疗机构实地调研、持续制定和发布日间手术系列管理规范和共识，广泛联系国际日间手术学术组织和医疗机构开展相关交流与合作，推动日间手术在中国发展壮大。卫生发展中心将不断努力和探索，为中国日间手术合作联盟未来的发展和相关研究的开展提供有力的技术支持与研究平台，为全面推进健康中国建设，实现“十四五”规划目标夯实基础、贡献力量。

开幕式上，大会发布了中国日间手术发展蓝皮书《中国日间手术发展报告2020》，付强和中国日间手术合作联盟副主席、上海申康医院发展中心副主任赵蓉为新书揭幕。大会还为中国日间手术合作联盟新入会会员单位举办了授牌仪式。

中国日间手术合作联盟新入会会员授牌仪式（受访者供图）

《中国日间手术发展报告2020》新书发布（受访者供图）

大会相关负责人表示，本次大会为日间手术的政策制定者、管理者、临床医务人员提供一个信息分享和知识交流的平台，通过学习借鉴国际经验，分享各地各机构实践经验，为中国日间手术的发展提供新的思路。