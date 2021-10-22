首儿所应用吲哚菁绿荧光导航技术为5岁患儿切除肝母细胞瘤

近日，首都儿科研究所附属儿童医院（以下简称首儿所）普通（新生儿）外科应用小儿肝脏肿瘤吲哚菁绿荧光显像介导下术中导航技术，为一名5岁肝母细胞瘤的患儿成功切除直径5厘米的肿瘤。

首儿所相关负责人介绍，吲哚菁绿（Indocyanine green, ICG）是一种水溶性近红外荧光染料，在进入人体后与血浆蛋白结合，结合后被肝脏组织代谢经过胆汁排出体外。正常肝组织可以很快吸收血中的ICG并排入胆道，但肝脏肿瘤组织摄取ICG后代谢缓慢，导致ICG滞留在肿瘤内，这就造成了ICG在肿瘤和正常肝脏组织内的差异。由于ICG在近红外光的照射下会显示出荧光，因此，在手术前1-2天给予患儿注射ICG，经过代谢，到手术时，ICG就单独存留在肿瘤组织内了，在近红外光的照射下，肿瘤就自行跃然肝脏上。应用此项技术，肿瘤组织与正常肝脏组织的界限泾渭分明，在切除肿瘤后，也可在荧光下探查肝脏断面是否存在绿色的肿瘤残留，以及正常肝脏上是否存在绿色的转移灶，从而减少肿瘤复发的可能。

不仅于此，由于ICG经肝脏代谢后排入胆道，术中在近红外光的照射下，胆道系统也呈现出绿色，胆囊、胆总管清晰可见，因此该技术也同样可以减少术中胆道损伤的发生。同样，由于胆汁中存有ICG，胆汁也呈现为绿色，术后挤压胆囊，荧光下观察肝脏断面是否有绿色的胆汁流出，对于判断胆瘘也同样有帮助。

该负责人表示，该技术实现肝脏肿瘤的术中显像，为更加精准的手术提供了有力的保障，同时也可以减少肿瘤的残留、复发以及并发症的发生，为患儿提供更加精准和优质的治疗。同时，该技术也将应用于其他实体肿瘤、胆总管囊肿、胆道闭锁以及巨结肠等多种疾病，尤其是为开展相关疾病的微创手术打下了良好基础。